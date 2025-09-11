Verstappen nu simte lipsa duelului cu Hamilton din F1

Max Verstappen a dialogat cu jurnaliștii de la Mundo Deportivo, iar printre altele a mărturisit că nu simte neapărat lipsa duelului cu Lewis Hamilton, unul dintre cei mai importanți rivali din carieră în Formula 1.

Chestionat de sursa citată pe marginea duelului electrizant pe care l-a avut cu Hamilton în 2021, campionul mondial en-titre din Formula 1 precizează că nu simte lipsa acestui duel.

„Nu… <dor> este un termen foarte puternic. Apreciez lupta pe care am avut-o la acel moment”, a spus campionul mondial.

„A fost un sezon care m-a făcut mai bun (n.r. 2021). Am intrat în el ca un tânăr de 23 de ani fără un titlu și am înfruntat un campion cu șapte trofee”, a explicat Verstappen, citat de f1oversteer.com.

Crunta bătălie cu Lewis de acum patru ani l-a format ca pilot și a ridicat nivelul întregului campionat, susține Verstappen.

„Apreciez lupta, dar nu pot spune că îmi lipsește. Fiecare sezon are propria frumusețe”, a subliniat Max.

Verstappen a fost mai apoi întrebat dacă succesul din 2024 valorează mai mult decât cel din 2021.

„Sezonul 2024 este unul de care sunt foarte mândru, fără îndoială, în ceea ce privește modul în care am optimizat performanța mașinii. Dar pentru mine, fiecare campionat are o semnificație specială” – Max Verstappen.

Cu toate că nu a nominalizat un sezon anume, olandezul scoate în evidență unicitatea stagiunii 2021 din Marele Circ.

„Este diferit pentru 2021 (n.r. ce simte). Toate titlurile sunt diferite și cred că asta le face atât de frumoase”, a spus Verstappen.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

