„Un shot te poate ucide": O femeie a orbit după ce a băut un cocktail contaminat cu metanol

O turistă canadiană a rămas fără vedere după ce a băut un cocktail pe o plajă din Bali, contaminat cu metanol, substanță extrem de toxică folosită în produse industriale precum antigel sau diluanți. Experiența ei a devenit un avertisment viral pe TikTok: „Un shot te poate ucide,” conform Fox News.

Ashley King, actriță și scriitoare, spune că băutura i-a fost servită într-o sticlă de plastic reutilizabilă. Ea a lansat și o petiție pentru a atrage atenția asupra riscului ca metanolul să fie amestecat ilegal în alcool pentru a crește volumul și profitul, practică întâlnită pe piețele negre din mai multe țări.

„Nu miroase și nu are gust diferit față de alcoolul obișnuit. Dar 30 de mililitri, adică un singur shot îți pot fi fatali. Iar 15 mililitri te pot lăsa orb sau cu insuficiență de organe,” a declarat King.

Cazuri similare au fost raportate în întreaga lume: un turist american a murit recent în Laos din cauza unei băuturi contaminate, iar în Iran, cel puțin zece persoane și-au pierdut viața în 2023 după ce au consumat alcool contrafăcut. Europa a fost și ea zguduită de o criză în 2012, când loturi de votcă și rom cu metanol au ucis 19 persoane în Europa Centrală.

Simptomele intoxicației cu metanol includ dureri de cap, vedere încețoșată, greață, vărsături, dureri abdominale și pierderea coordonării, avertizează CDC. Organizația Mondială a Sănătății recomandă turiștilor să evite băuturile în recipiente fără etichetă, sigilii rupte sau prețuri suspect de mici și să ceară imediat ajutor medical la primele simptome.

„Pierderea vederii este cea mai grea experiență din viața mea, dar dacă povestea mea salvează măcar o viață, atunci a meritat,” a spus King.