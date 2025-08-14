Un oraș din Suceava își dublează populația pentru un weekend / La ”întâlnirea cu Diaspora” din Vicovu de Sus sunt așteptate 25 de mii de persoane / ”Anul ăsta am zis să facem o reducere a cheltuielilor și nu vom da focul de artificii„

Orașul Vicovu de Sus se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, ”întâlnirea cu Diaspora”, anunță Suceava News.

Momentul se va consuma vineri, 15 august, de Sfânta Maria, în Piața Centrală a orașului acolo unde potrivit primarului Vasie Iliuț, sunt așteptate aproape 25.000 de persoane.

Datele recensământului din 2021 arătau că orașul are o populație totală de 15 mii de locuitori.

”Anul trecut am avut peste 20.000 de oameni aici iar acum estimăm undeva la 25.000 mai ales că avem spectacole cu interpreți foarte buni. E o întâlnire de suflet. Sunt gospodari, oameni care muncesc și merită și ei să se relaxeze”, a declarat Iliuț.

El a menționat că evenimentul care face parte din ”Zilele Vicovului” este organizat cu ajutorul sponsorilor. ”Avem și sponsori care ne ajută pentru a mai reduce din cheltuieli și cărora le mulțumim. Anul ăsta am zis să facem o reducere a cheltuielilor și nu vom da focul de artificii”, a spus primarul Iliuț.