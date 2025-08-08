VIDEO Turiști rătăciți pe munte, recuperați după o noapte întreagă de intervenție în zona vârfului Moldoveanu / Viitură pe Transfăgărășan în aceeași zi

Cei doi turişti rătăciţi pe munte, în apropierea vârfului Moldoveanu, au fost recuperaţi de salvamontiştii şi jandarmii montani din Argeş, după o acţiune care a durat toată noaptea de joi spre vineri. Salvatorii au plecat în căutarea celor doi după ce restul grupului din care făceau parte a anunţat că ei nu au ajuns la maşină, transmite News.ro.

Intervenţia Salvamont Argeş şi a Jandarmeriei Montane a avut loc pe traseul vârful Moldoveanu – Stâna lui Burnei, după mai mulţi turişti au anunţat că doi dintre ei au rămas în urmă pe munte şi nu au ajuns la maşină, la coborârea de pe traseu.

”Cei doi au fost lăsaţi în urmă, începând din Viştea Mare. Făceau parte dintr-un grup mai mare, sosit cu un van la Stâna lui Burnei. La coborâre a început ploaia, astfel că restul grupului nu i-a mai aşteptat la maşină, ci au plecat să anunţe faptul că aceştia au întârziat”, au afirmat reprezentanţii Salvamont Argeş, vineri, la finalizarea acţiunii de salvare.

Turiştii, care sunt din Constanţa, au fost recuperaţi şi coborâţi în siguranţă în localitatea Nucşoara, după o acţiune care a durat aproape toată noaptea de joi spre vineri.

Salvatorii montani amintesc că au două recomandări pentru cei care merg pe munte, în zona judeţului Argeş: să nu înceapă cu traseul care duce la vârful Moldoveanu şi să îşi aleagă cu atenţie partenerii de drumeţie.

Peste 20 de autoturisme au fost blocate, joi seară, în urma unei viituri produse pe Transfăgărăşan, fiind aduse pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. De asemenea, un grup de turişti a anunţat că, din opt persoane câte au plecat pe munte, şase s-au întors la maşină, iar două lipsesc.