Trei morţi, între care un copil, după ce un individ a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Suspectul a fost reţinut

Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News, preluată de News.ro.

Poliţia a răspuns la un apel care semnala focuri de armă la ora locală 14:15, iar ofiţerii au găsit trei persoane împuşcate în parcare, a declarat şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis.

Împuşcăturile au avut loc chiar în faţa magazinului, a precizat şefa poliţiei.

Suspectul, identificat ca fiind un bărbat de 32 de ani, a furat o maşină de la locul faptei şi a fugit, a accidentat maşina, apoi a furat un alt vehicul înainte de a fi arestat, a spus Davis.

Victimele nu au fost încă identificate de autorităţi, dar sunt un adult şi un copil declaraţi morţi la faţa locului, precum şi un alt adult care a fost transportat la spital şi a fost declarat mort acolo, a precizat serviciul de urgenţă din comitatul Austin-Travis.

Suspectul, care nu a fost numit, „are antecedente în privinţa unor probleme de sănătate mintală”, a spus şefa poliţiei. El a fost arestat în sudul oraşului Austin de către poliţişti care au folosit un pistol cu electroşocuri.

Motivul atacului este în curs de investigare.

Una dintre victimele împuşcăturilor este considerată a fi şoferul vehiculului furat de la magazinul Target.