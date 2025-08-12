Trei morţi, între care un copil, după ce un individ a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Suspectul a fost reţinut
Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News, preluată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Poliţia a răspuns la un apel care semnala focuri de armă la ora locală 14:15, iar ofiţerii au găsit trei persoane împuşcate în parcare, a declarat şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis.
Împuşcăturile au avut loc chiar în faţa magazinului, a precizat şefa poliţiei.
Suspectul, identificat ca fiind un bărbat de 32 de ani, a furat o maşină de la locul faptei şi a fugit, a accidentat maşina, apoi a furat un alt vehicul înainte de a fi arestat, a spus Davis.
Victimele nu au fost încă identificate de autorităţi, dar sunt un adult şi un copil declaraţi morţi la faţa locului, precum şi un alt adult care a fost transportat la spital şi a fost declarat mort acolo, a precizat serviciul de urgenţă din comitatul Austin-Travis.
Suspectul, care nu a fost numit, „are antecedente în privinţa unor probleme de sănătate mintală”, a spus şefa poliţiei. El a fost arestat în sudul oraşului Austin de către poliţişti care au folosit un pistol cu electroşocuri.
Motivul atacului este în curs de investigare.
Una dintre victimele împuşcăturilor este considerată a fi şoferul vehiculului furat de la magazinul Target.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile / Pauza oferă timp celor două ţări pentru a-şi rezolva unele dintre divergenţe
Doi morți și zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania / Persoane prinse sub dărâmături
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.