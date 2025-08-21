Tranzacții de peste 100 de milioane de dolari făcute de Trump de când e președinte / A investit în T-Mobile U.S., United Health şi Home Depot / Președintele și vicepreședintele SUA sunt scutiţi de anumite reglementări privind conflictele de interese

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a achiziţionat obligaţiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari de când a preluat mandatul în ianuarie, arată documentele depuse la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA (OGE), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Investiţiile au vizat datorii emise de autorităţi locale, districte de gaz şi apă, spitale, şcoli, dar şi de mari corporaţii americane.

Conform celor 33 de pagini de declaraţii publicate pe 12 august, Trump a efectuat 690 de tranzacţii de la începutul anului. Calculând valorile minime raportate pentru fiecare achiziţie, acestea însumează cel puţin 100 de milioane de dolari.

Printre companiile de la care a cumpărat obligaţiuni se numără T-Mobile U.S., United Health şi Home Depot, fiecare în valoare de 500.000–1.000.000 de dolari, achiziţii realizate în februarie. Tot atunci, Trump a cumpărat obligaţiuni emise de Meta (Facebook şi Instagram), estimate între 250.000 şi 500.000 de dolari.

Casa Albă nu a comentat deocamdată informaţiile.

Conform legislaţiei americane, preşedintele şi vicepreşedintele sunt obligaţi să raporteze periodic tranzacţiile financiare, dar nu şi valoarea exactă a acestora. În plus, aceştia sunt scutiţi de anumite reglementări privind conflictele de interese, fapt care a stârnit critici din partea adversarilor politici. Organizaţia nonprofit CREW a amintit că toţi preşedinţii moderni, înainte de Trump, şi-au cedat afacerile la preluarea mandatului.

Trump are în prezent o avere estimată la 5,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes, aproape triplă faţă de 2020, când publicaţia o evalua la 2,1 miliarde. Forbes a catalogat perioada dintre cele două mandate drept ”cea mai profitabilă post-preşedinţie din istoria americană”, pe fondul afacerilor şi proiectelor destinate susţinătorilor săi.