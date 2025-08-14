Taylor Swift lansează pe 3 octombrie al 12-lea album / Precedentul album s-a vândut în 1,4 milioane de exemplare în prima zi de la lansare

Al 12-lea album al supervedetei muzicale Taylor Swift va fi lansat pe 3 octombrie, a dezvăluit miercuri starul pop american pe site-ul său şi pe reţelele sociale, informează joi AFP, transmite Agerpres.

„The Life of a Showgirl” va cuprinde 12 piese, printre care un duet cu Sabrina Carpenter, pe care hitul mondial „Espresso” a propulsat-o, de asemenea, la rangul de superstar pop.

Marţi, Taylor Swift a zguduit internetul anunţând lansarea unui nou album disponibil în „pre pre-comandă”.

„Este albumul pe care îmi doream să-l fac de foarte mult timp”, a mărturisit cântăreaţa de 35 de ani în podcastul „New Heights”, prezentat de partenerul ei de viaţă, jucătorul de fotbal american Travis Kelce, împreună cu fratele acestuia, Jason Kelce.

„Fiecare piesă de pe acest album trebuia să fie acolo din mii de motive şi nu puteai să scoţi sau să adaugi nici măcar una fără să schimbi întregul album”, a povestit ea. „Această formă de disciplină în crearea unui album, păstrând ştacheta foarte sus, este ceva ce îmi doream de multă vreme”, a adăugat Swift.

Miercuri, fosta cântăreaţă de country devenită star mondial a dezvăluit şi coperta albumului „The Life of a Showgirl”, pe care o vedem într-o rochie cu ştrasuri, într-o cadă, cu doar o parte din faţă ieşind la suprafaţa apei. Mereu acel amestec de glamour şi melancolie care i-a cucerit pe fanii ei din întreaga lume, celebrii „swifties”, notează AFP.

Precedentul album al lui Taylor Swift, „The Tortured Poets Department”, s-a vândut în 1,4 milioane de exemplare în prima zi de la lansare, anul trecut.

Aflată pe primul loc în clasamentul celor mai ascultaţi artişti în 2024, potrivit Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice (IFPI), interpreta pieselor „Anti-Hero”, „Shake It Off” şi „Blank Space” continuă să doboare recordurile industriei muzicale.