SUA au suspendat temporar unele sancţiuni împotriva Rusiei, înaintea întâlnirii Trump – Putin din Alaska / Suspendarea va rămâne în vigoare până pe 20 august

Departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o autorizaţie prin care sunt suspendate temporar anumite sancţiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă loc vineri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează joi dpa, transmite Agerpres.

Oficiul pentru controlul activelor străine (OFAC) al Trezoreriei a menţionat că suspendarea se va aplica doar acelor tranzacţii care „sunt în mod obişnuit necesare pentru participarea sau susţinerea întâlnirilor din statul Alaska între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Federaţiei Ruse”.

Suspendarea va rămâne în vigoare până pe 20 august, a precizat OFAC.

Washingtonul a impus o gamă largă de sancţiuni oficialilor şi companiilor ruse în ultimii ani, în principal din cauza războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Aceste măsuri ar fi putut împiedica deplasările în Alaska pentru cei implicaţi în discuţii, explică dpa.

OFAC a mai notat că nu vor fi deblocate active supuse sancţiunilor şi nici nu a specificat la ce persoane sau entităţi se referă suspendarea.