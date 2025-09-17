STUDIU: Șoferii din București pierd în trafic peste 12 zile pe an / Orele de vârf nu mai sunt concentrate doar dimineața și seara, ci și în mijlocul zilei, între 11:00 și 14:00

Conform cercetării Indexul de Trafic 2025, Bucureștiul, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România, în timp ce Reșița, Giurgiu și Călărași oferă locuitorilor cea mai fluidă mobilitate. Studiul, publicat marți, analizează pierderile de timp cauzate de aglomerație și evidențiază schimbările în tiparele de trafic urban, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Bucureștiul rămâne un caz aparte, cu șoferii obișnuiți pierzând anual echivalentul a peste 12 zile de lucru din cauza traficului. În plus, raportul arată că orele de vârf nu mai sunt concentrate doar dimineața și seara, ci și în mijlocul zilei, între 11:00 și 14:00, ca urmare a programelor flexibile și a activităților zilnice fragmentate.

Orașele mici precum Reșița, Giurgiu și Călărași conduc clasamentul mobilității fluente. Aici, un locuitor pierde doar 3 – 3,5 zile lucrătoare anual din cauza aglomerației. Alte orașe mici precum Oradea, Alba Iulia și Bistrița au înregistrat salturi importante în topul mobilității față de 2024.

Brăila și Galați, cu populații de peste 150.000 de locuitori, au reușit să mențină un trafic relativ fluent, cu doar 3,6 – 4,3 zile pierdute pe an, datorită unei mobilități medii bune și unei diferențe moderate de viteză între zilele lucrătoare și weekend.

Directorul executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare, Florian Filat, atrage atenția asupra modificării tiparului de trafic: „Datele arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. Drumurile scurte, combinate, spre școli, piețe, spitale sau birouri locale, curieratul și livrările de mâncare, precum și transportul alternativ generează încetiniri. Măsurile de mobilitate trebuie calibrate și pentru intervalul 11:00 – 14:00, nu doar pentru orele tradiționale de rush hour.”

Indexul compară viteza de deplasare în zilele lucrătoare cu regimul liber de duminică dimineața (7:00–8:00), pentru a surprinde nivelul real al congestiei urbane. Datele au fost colectate între martie și iunie 2025, în intervalul 7:00–20:00, în 41 de municipii reședință de județ, analizate pe baza a 51 de indicatori grupați în trei dimensiuni: Calitate, Prosperitate și Vibrație.

Studiul arată că orașele mari continuă să fie sub presiunea traficului, în timp ce dimensiunea redusă a orașelor contribuie semnificativ la mobilitatea eficientă. În plus, schimbarea tiparului de trafic impune autorităților să adapteze infrastructura și managementul traficului pentru a răspunde noilor provocări urbane.