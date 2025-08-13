STUDIU: Inversiunea sexuală la păsări este mai frecventă decât se credea / ”92% dintre păsările cu inversiune sexuală erau genetic femele, dar aveau organe reproductive masculine”

Cercetătorii australieni au descoperit dovezi conform cărora inversiunea sexuală în rândul păsărilor este mai frecventă decât se credea anterior, o constatare ce ar putea avea un impact asupra eforturilor de conservare, transmite miercuri agenţia DPA, transmite Agerpres.

Cercetătorii au analizat 500 de exemplare din „cinci specii comune de păsări sălbatice” din statul Queensland. Ei au identificat „indivizi cu inversiune sexuală” în rândul tuturor celor cinci specii, cu rate cuprinse între 3% şi 6%, potrivit studiului publicat marţi în jurnalul ştiinţific Biology Letters.

„Acest lucru indică faptul că determinarea sexului la păsările sălbatice este mai fluidă decât credeam”, a declarat Dominique Potvin de la Universitatea Sunshine Coast (UniSC), coautoare a studiului.

Un exemplar cu inversiune sexuală are trăsăturile fizice ale unui sex, dar compoziţia genetică a celuilalt. Este un fenomen cunoscut la peşti, amfibieni şi reptile, însă a fost rar documentat la păsări sălbatice şi mamifere.

Specimenele studiate au fost coţofene australiene, kookaburra, porumbei cu creastă şi două specii de papagali Lori, analizate post-mortem după ce au fost internate în clinici veterinare pentru animale sălbatice din cauza unor leziuni ori a unor boli.

Cercetătorii au testat ADN-ul păsărilor şi le-au comparat cu organele reproductive. „Una dintre concluziile cheie a fost că 92% dintre păsările cu inversiune sexuală erau genetic femele, dar aveau organe reproductive masculine”, a spus Potvin.

„Înţelegerea modului şi a motivului pentru care are loc inversiunea sexuală este vitală pentru conservare şi pentru îmbunătăţirea acurateţei studierii păsărilor”, a adăugat Potvin.

Autoarea principală a studiului, Clancy Hall, a declarat că aceste descoperiri pun sub semnul întrebării metodele utilizate până în prezent pentru identificarea sexului păsărilor.

„Cercetătorii ornitologi prelevează adesea mici probe de ADN din sânge sau pene şi iau decizii pe baza rezultatelor care indică sexul masculin sau feminin, însă acest lucru ar putea fi greşit în până la 6% din cazuri”, a spus ea.

Potrivit lui Hall, prezenţa indivizilor cu inversiune sexuală „poate duce la dezechilibre în raportul dintre sexe, la reducerea dimensiunii populaţiei, la modificarea preferinţelor în alegerea partenerului şi chiar la declinul populaţiei”, ceea ce suscită îngrijorări cu privire la speciile ameninţate.

Oamenii de ştiinţă au afirmat că sunt necesare mai multe cercetări pentru a descoperi cauza din spatele inversiunii sexuale la păsări, precum şi impactul potenţial al acesteia asupra speciilor ameninţate, însă ar putea fi implicaţi anumiţi factori de mediu.

Spre exemplu, un specimen pe care l-au examinat era un exemplar de kookaburra activ din punct de vedere reproductiv, mascul din punct de vedere genetic, dar cu foliculi mari, ce prezentau semne de producţie recentă de ouă. Exemplarul fusese găsit într-o zonă agricolă periurbană, unde se pot acumula substanţe chimice care perturbă sistemul endocrin.