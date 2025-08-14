Sindicatul angajaţilor din Primăria Timişoara cere consultări legat de reorganizarea aparatului de specialitate al primarului / S-a anunțat desființarea a 43 de posturi, 10% din personal

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sindicatul Liber al Salariaţilor (SLS) din Primăria Municipiului Timişoara (PMT) îi solicită primarului Dominic Fritz să respecte legislaţia cu privire la consultarea partenerilor sociali şi să invite sindicaliştii la o consultare pe marginea proiectului de hotărâre privind reorganizarea Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, înainte de organizarea dezbaterii publice stabilite în data de 21 august, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

SLS din PMT cere punerea la dispoziţie a mai multor informaţii legate de numărul maxim al posturilor corespunzător Municipiului Timişoara, stabilit legal; numărul total al salariaţilor (funcţionari publici şi personal contractual) din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; numărul de posturi vacante în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; numărul de posturi ocupate care vor fi desfiinţate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara (informaţie care va reprezenta numărul de lucrători disponibilizaţi); numărul total al salariaţilor (funcţionari publici şi personal contractual) din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara care au fost angajaţi urmare a concursurilor de recrutare organizate de Primăria Municipiului Timişoara şi alte documente, după cum arată, joi, preşedintele SLS din PMT, juristul Tiberiu Negrei, într-un comunicat.

Sindicatul angajaţilor din Primăria Municipiului Timişoara îi cere primarului organizarea dezbaterii publice în data de 21 august cu prezenţă fizică, în Sala de Consiliu a PMT şi să se renunţe la desfăşurarea acesteia în sistem online „având în vedere că alte şase dezbateri publice privind reorganizările anterioare au avut loc în format cu prezenţă fizică”.

Primăria Municipiului Timişoara a anunţat, luni, organizarea unei dezbateri publice, în data de 21 august, în format online, pe tema reorganizării aparatului de specialitate al primarului, la care sunt invitaţi cetăţenii şi reprezentanţii organizaţiilor interesate de acest subiect.

Primarul Dominic Fritz a declarat, săptămâna trecută, că PMT pune în transparenţă publică proiectul de reorganizare a aparatului propriu de specialitate al primarului, prin care se vor desfiinţa 43 de posturi, ceea ce înseamnă 10% din personalul angajat, fiind estimată o economie de şapte milioane de lei.

Din cele 43 de posturi, 32 sunt ocupate în acest moment.

„Punem în transparenţă publică un proiect de reorganizare pentru aparatul de specialitate al primarului în Timişoara, unde vom desfiinţa în total 43 de posturi, cam 10% din personalul pe care îl avem. Marea majoritate a acestor posturi sunt ocupate momentan, deci nu este doar o reducere simbolică. Cu această măsură, împreună cu celelalte măsuri deja dispuse de Guvern, vom face o economie de peste şapte milioane de lei pe an şi nu va fi ultima reorganizare. Aceasta este doar pentru primărie. Într-o a doua etapă, va trebui să ne uităm şi la instituţiile subordonate, cum putem să eficientizăm munca noastră”, a afirmat Dominic Fritz.

El a adăugat că urmează şi un pachet de reformă a administraţiei locale, dar PMT a decis să înceapă cu această reorganizare, iar personalul „va fi tăiat cam de peste tot”, cei care vor rămâne urmând să aibă mai multe responsabilităţi.