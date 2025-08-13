Sănătate mintală fragilizată, agresivitate și femiciduri în creștere… Alte consecințe ale căldurii intense / Analiză Franceinfo

Conform mai multor studii, temperaturile ridicate afectează starea psihologică, sporesc agresivitatea populației, dar și riscul de violență împotriva femeilor.

Un val de căldură care câștigă teren. După ce a afectat sud-vestul, al doilea mare episod de caniculă al verii se abate asupra restului Franței. Marți, 12 august, s-au înregistrat temperaturi de 38,5 °C în valea Ronului, unde mai multe departamente rămân în alertă roșie miercuri, în timp ce regiunea pariziană se confruntă cu temperaturi de peste 36 °C, cu mult peste mediile sezoniere, potrivit Météo-France.

Aceste temperaturi ridicate nu sunt fără consecințe asupra sănătății umane. Deshidratare, lipsă de somn, insolație… Temperaturile ridicate pun la grea încercare organismul, în special al populațiilor vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă sau cele care suferă de boli cronice, precum și lucrătorii în aer liber. Dar aceste episoade extreme, asociate cu diferiți factori comportamentali și sociali, pot avea și alte efecte negative și dramatice asupra populației, care sunt încă prea subestimate.

Temperaturile ridicate generează agresivitate

Odată cu canicula, spiritele se încing. Un studiu de sinteză al Health Science Reports, din 2023, relatează că „răspunsul fiziologic la stresul provocat de temperaturile ridicate include eliberarea de hormoni de stres, precum adrenalina și cortizolul”. Aceste hormoni pot provoca „sentimente de iritabilitate, agitație și o sensibilitate emoțională sporită”.

„Hipotalamusul, regulatorul termic al corpului nostru, este conectat la centrele emoționale, iar hiperactivitatea sa perturbă starea de spirit”, explică Gérald Kierzek, medic de urgență și director medical al Doctissimo. „Privarea de somn din cauza nopților prea calde, restricțiile sociale impuse de izolarea la interior și disconfortul permanent contribuie, de asemenea, la creșterea iritabilității”, continuă el.

Toți acești factori pot genera agresivitate, chiar și comportamente violente. Creșterea temperaturilor sau „precipitațiile mai extreme măresc frecvența violenței interpersonale cu 4% și cea a conflictelor intergrupale cu 14%”, estima un studiu de sinteză al revistei Science, publicat în 2013.

„Vedem acest lucru, de exemplu, la persoanele care se enervează mai ușor în mașină: iritabilitatea este o reacție primară la ceea ce corpul nostru percepe ca o agresiune a mediului”, explică Jérôme Palazzolo, psihiatru în Nisa. „Odată ce știm că căldura ne provoacă nervozitate, este posibil să ne adaptăm comportamentul, de exemplu, evitând să conducem în aceste condiții”, recomandă el.

Violența împotriva femeilor este în creștere

Inițiativa Spotlight a ONU, care luptă împotriva violenței împotriva femeilor, a tras un semnal de alarmă în aprilie: schimbările climatice și condițiile meteorologice extreme exacerbează „tensiunile sociale și economice care alimentează creșterea violenței împotriva femeilor și fetelor”. Într-un raport, acest grup estimează că „fiecare creștere cu 1 °C a temperaturii globale este asociată cu o creștere de 4,7% a violenței domestice”. Printre evenimentele care duc la această creștere se numără deplasările populației în urma catastrofelor naturale, care se accelerează odată cu încălzirea climei, dar și valurile de căldură. Un studiu spaniol, realizat în 2018 și citat în raport, a constatat că numărul de femiciduri crește cu 28% în timpul valurilor de căldură.

Un fenomen trist care se regăsește și în Franța, unde omorurile de acest gen sunt în creștere în perioada estivală. Femeile se trezesc mai ușor „închisă în casă cu partenerul lor, deoarece se izolează, iar știm că aceste situații favorizează creșterea violenței, lăsând femeile la mila agresorului lor”, a explicat marți în Le Parisien Sylvaine Grévin, președinta Federației Naționale a Victimelor Femicidului (FNVF), care a înregistrat cel puțin 15 cazuri de femicid conjugal de la începutul verii.

Asociațiile pentru apărarea drepturilor femeilor citate în același articol indică și alți factori care sporesc riscurile, precum consumul de alcool, mai abundent în timpul verii, izolarea „de cercurile familiale și de prieteni” în destinațiile de vacanță sau numărul redus de polițiști, medici și interlocutori din mediul asociativ.

În contextul unor fenomene climatice extreme din ce în ce mai frecvente, raportul Spotlight insistă asupra necesității „integrării prevenirii violenței bazate pe gen la toate nivelurile politicilor climatice, de la strategiile locale la mecanismele internaționale de finanțare”.

Canicula creează riscuri pentru sănătatea mintală

Mai mulți factori pot afecta sănătatea mintală în timpul perioadelor de caniculă. „Calitatea proastă a somnului din cauza căldurii poate agrava tulburările de anxietate”, afirmă Jérôme Palazzo. „Creșterea temperaturii peste pragul de 36,8 °C va crea o ceață cerebrală, în care se va produce mai puțină serotonină, hormonul fericirii, ceea ce va afecta starea de spirit.”

Cu toate acestea, datele pentru estimarea amplorii acestor efecte rămân foarte fragmentare. „Încă ignorăm multe lucruri despre consecințele, în materie de sănătate mintală, ale creșterii globale a temperaturilor”, rezumau autorii unui studiu de sinteză publicat în 2023 în The Lancet Planetary Health. Cercetările „indică o legătură între creșterea temperaturilor și riscul de sinucidere”, notează ei, chiar dacă „sunt foarte eterogene atât în ceea ce privește metodologiile, cât și rezultatele”.

Valurile de căldură par astfel asociate cu o creștere de 9,7% a numărului de vizite la urgențe pentru boli mintale, potrivit sintezei din The Lancet. Un nivel care poate afecta grav serviciile deja solicitate, în special în perioada de vară.

Riscurile sunt, de altfel, bine cunoscute în ceea ce privește pacienții deja tratați pentru o patologie mentală. „Când pacienții sunt deshidratați, medicamentele se concentrează mai mult în organism, ceea ce poate fi periculos și poate crește efectele adverse”, explică Jérôme Palazzolo. Pentru a evita orice risc și a limita efectele caniculei, psihiatrul are mai multe recomandări: „Evitați să ieșiți în afară în perioadele cele mai calde, practicați activități fizice moderate, evitați alcoolul și, bineînțeles, beți multă apă.”