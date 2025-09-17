Românii, bulgarii și grecii sunt printre cei mai săraci în UE – Eurostat

În Grecia, cel mai mare procent de privațiuni materiale și sociale pe grupe de vârstă se observă în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, scrie ziarul To Vima, potrivit Rador Radio România.

Datele Eurostat pentru 2024, publicate recent, plasează Grecia pe „podium” alături de alte două țări ale UE cu cele mai ridicate niveluri de privațiuni materiale și sociale severe în rândul rezidenților.

În Grecia, cea mai mare rată a privațiunilor materiale și sociale pe grupe de vârstă se observă în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, unde 17,6% se confruntă cu astfel de privațiuni. Procentele sunt, de asemenea, peste medie în grupa de vârstă 55-64 de ani (15,8%) și în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani (15,7%).

Procentul privațiunilor materiale și sociale severe reflectă privarea forțată de bunuri de bază și dezirabile pentru un nivel de trai decent, conform definiției UE.

În 2024, 6,4% dintre persoanele din UE s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale severe, o ușoară scădere față de 2023 (6,8%).

Tinerii sub 18 ani au fost cei mai afectați (7,9%), urmați de cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani (6,4%) și cei cu vârsta de 65 de ani și peste (5,1%). Femeile au prezentat niveluri mai ridicate de privațiuni materiale și sociale severe decât bărbații (6,6% față de 6,2%). Această tendință de niveluri mai ridicate în rândul femeilor a fost consistentă identică pentru toate grupele de vârstă, cu excepția celor sub 18 ani.

Printre țările UE, cele mai ridicate niveluri de privațiuni materiale și sociale severe au fost înregistrate în România (17,2%), urmată de Bulgaria (16,6%) și Grecia (14,0%).

În schimb, cele mai scăzute niveluri au fost observate în Slovenia (1,8%), Croația (2,0%) și Polonia (2,3%).

Indicele face distincția între persoanele care nu își permit un anumit bun, serviciu sau activitate socială. Acesta este definit ca procent din populație care se confruntă cu o privare forțată a cel puțin 7 din 13 elemente de privațiune (6 legate de personaliate și 7 de gospodărie).

Sursa: TRUD / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu