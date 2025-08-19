Revocarea de către Israel a vizelor reprezentanților Australiei la Autoritatea Palestiniană, considerată nejustificată de șefa diplomației de la Canberra

Șefa diplomației australiene a calificat drept „reacție nejustificată” revocarea de către Israel a vizelor reprezentanților Canberrei la Autoritatea Palestiniană, motivată de decizia țării oceanice de a recunoaște un stat palestinian, scrie France Presse.

Ministrul israelian al Afacerilor Externe, Gideon Saar, a precizat că măsura a fost luată și ca urmare a „refuzului nejustificat” al Australiei „de a acorda vize unor personalități israeliene”.

El a menționat cazul deputatului de extremă dreapta Simcha Rothman, care urma să țină conferințe în Australia și a cărui viză a fost anulată luni, guvernul acuzându-l că dorește „să răspândească un mesaj de ură și divizare”.

Domnul Saar a „dat instrucțiuni ambasadei israeliene din Canberra să examineze cu atenție orice cerere oficială de viză din partea Australiei pentru a intra în Israel”, a scris el pe X.

Nu se știe deocamdată numărul diplomaților australieni vizați.

Omologul său australian, Penny Wong, a criticat „reacția nejustificată” a Israelului.

„Într-un moment în care dialogul și diplomația sunt mai necesare ca niciodată, guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu izolează Israelul și dăunează eforturilor internaționale în favoarea păcii și a unei soluții cu două state”, a afirmat ea într-un comunicat.

Israel ocupă din 1967 Cisiordania, un teritoriu palestinian unde își are sediul Autoritatea Palestiniană condusă de Mahmoud Abbas.

Urmând exemplul altor țări precum Franța și Canada, premierul australian Anthony Albanese a anunțat săptămâna trecută că țara sa intenționează să recunoască un stat palestinian în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.

Aceste țări susțin soluția celor două state pentru a rezolva conflictul israelo-palestinian care durează de câteva decenii și solicită Israelului să înceteze ofensiva devastatoare din Gaza, lansată ca răspuns la atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, la 7 octombrie 2023.

Israelul, care ocupă și Ierusalimul de Est din 1967, respinge crearea unui stat palestinian și afirmă că dorește să continue războiul pentru a anihila Hamas și a prelua controlul asupra securității Fâșiei Gaza.