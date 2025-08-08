Regatul Unit doreşte să combată abuzurile din medicina estetică

Guvernul britanic a anunţat miercuri o serie de măsuri menite să reglementeze mai bine intervenţiile estetice cu risc ridicat, pentru a combate practicile operatorilor care nu dispun de calificări recunoscute pe o piaţă în plină expansiune, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Planul anunţat de Ministerul britanic al Sănătăţii prevede că doar profesioniştii „calificaţi în mod corespunzător” şi care îşi exercită meseria în unităţi acreditate de Guvern vor putea să practice procedurile considerate a fi cele mai invazive.

Printre intervenţiile vizate figurează „brazilian butt lift” (BBL), ce constă în injectarea de grăsime în fese. Această operaţie, popularizată pe reţelele de socializare, este considerată a fi una dintre cele mai periculoase din segmentul intervenţiilor estetice.

Clinicile care propun proceduri precum injecţii cu botox şi cu acid hialuronic vor trebui, de asemenea, să obţină o licenţă eliberată de autorităţile locale. Restricţii de vârstă vor fi introduse pentru a interzice anumite tratamente în cazul minorilor, cu excepţia situaţiilor în care aceştia dispun de o autorizaţie medicală.

De la începutul lunii iunie, 41 de cazuri de complicaţii grave după injecţii cu toxină botulinică au fost înregistrate de Agenţia britanică pentru securitate sanitară (UKHSA), cu simptome precum probleme de înghiţire, dificultăţi respiratorii şi tulburări de vorbire.

Ministerul britanic al Sănătăţii subliniază „îngrijorarea crescândă faţă de persoanele necalificate care practică tratamente invazive în medii periculoase, mai ales în locuinţe private, hoteluri şi clinici improvizate”.

Măsurile anunţate au menirea de îi proteja pe pacienţi, reducând totodată factura pentru NHS, serviciul public de sănătate din Regatul Unit, nevoit să preia cazurile de complicaţii medicale apărute după intervenţii estetice ratate.

Moartea în 2024 a lui Alice Webb, o britanică de 33 de ani, după o intervenţie de tip BBL, a provocat un şoc în opinia publică şi a dus la necesitatea unei mai bune reglementări a acestor practici.

„Problema nu este de a împiedica pe cineva să recurgă la tratament, ci de a împiedica operatorii frauduloşi să exploateze oamenii în detrimentul siguranţei lor”, a transmis ministerul britanic.

În 2024, cheltuielile consumatorilor din Regatul Unit pentru tratamente estetice au atins 10,1 miliarde de lire sterline, în creştere cu 15% în raport cu anul precedent, potrivit unui raport publicat de British Beauty Council, principala asociaţie din acest sector de activitate.

Asociaţia britanică a chirurgilor esteticieni (BAAPS) a înregistrat aproape 27.500 de intervenţii chirurgicale în aceeaşi perioadă menţionată, cu 5% mai multe decât în 2023.

Printre procedurile care au înregistrat cea mai mare creştere se numără liftingul coapselor (+24%) şi al braţelor (+13%), liftingul sprâncenelor (+20%), precum şi lipofillingul fesier (+19%), care este echivalent cu BBL.

Mai multe organisme profesionale, inclusiv Royal College of Surgeons (Colegiul Regal al Chirurgilor), au salutat anunţurile Guvernului de la Londra şi au cerut ca aceste intervenţii să fie strict rezervate chirurgilor certificaţi.

Asociaţia Save Face, care publică lista practicienilor calificaţi, afirmă într-un comunicat de presă că a ajutat mai mult de 750 de femei care s-au confruntat cu repercusiuni „traumatizante, adeseori ireversibile” în urma unor operaţii estetice riscante.