Rafila: Până în anul 2050 mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces din lume / Apoi vor urma bolile cardiovasculare şi cancerul / În UE, 50.000 de persoane mor în fiecare an din cauza infecțiilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat că se estimează că, până în 2050, infecţia cu bacterii multirezistente la antibiotice va fi prima cauză de deces în lume, iar apoi vor urma decesele cauzate de bolile cardiovasculare şi cancer. El a precizat că din cauza infecţiilor nosocomiale mor, anual, în Uniunea Europeană 50.000 de persoane, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Vreau să vă spun că, de exemplu, în Uniunea Europeană, într-un an de zile, se estimează că prin infecţii cu bacterii multirezistente, de obicei nosocomiale, mor câteva zeci de mii de persoane, în toată Uniunea Europeană, 50.000 de persoane mor în fiecare an. Teama noastră este că acest lucru se va extinde dacă nu limităm circulaţia, dacă nu dezinfectăm, dacă nu tratăm corect cu antibiotice. Până în anul 2050, adică peste încă 25 de ani, se estimează că mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces în lume. Bolile cardiovasculare, cancerul vor urma. Iar costurile pentru acest lucru, adică costurile înseamnă costuri medicale, costuri sociale, costuri indirecte, o să depăşească 100 de trilioane de dolari pe an. Deci ceva enorm”, a declarat Alexandru Rafila, luni seară, la Medika Tv.

El a explicat legătura între consumul de antibiotice şi rezistenţa bacteriilor la antibiotice.

”Ţările nordice consumă foarte puţine antibiotice. Eu vă sfătuiesc să mergeţi în Suedia să încercaţi să obţineţi un antibiotic. Şi o să vedeţi că e foarte greu. Ei nici nu tratează cu antibiotic decât atunci când infecţiile sunt serioase. (…) În sud avem altă tradiţie. Care sunt ţările care consumă antibiotice: România, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia. Aici se consumă multe antibiotice şi o să vedeţi hărţile în roşu închis şi la consum şi la rezistenţă. Deci e clar că e o corelaţie”, a precizat Rafila.

El a vorbit şi despre conceptul One Health.

”Nu ştiu dacă aţi auzit de conceptul One Health, tot se discută despre o sănătate unică. Conceptul One Health s-a dezvoltat de la rezistenţa la antibiotice. Pentru că şi tratarea şi mai ales hrănirea animalelor sau peştilor de acvacultură cu antibiotice duce la acelaşi fenomen. Bacteriile pot să producă infecţii şi la om şi la animal. Şi mai mult, poluează mediul. Şi când în mediu încep să fie bacterii multirezistente, începi să ai o problemă. Chiar şi fabricile de medicamente au nişte reglementări acum, care sunt destul de dure în ceea priveşte deversarea şi de antibiotice rezultate din procesul de producţie, pentru că astea poluează mediul şi duc la apariţia de bacterii multirezistente”, a declarat Alexandru Rafila.