G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rafila: Până în anul 2050 mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Rafila: Până în anul 2050 mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces din lume / Apoi vor urma bolile cardiovasculare şi cancerul / În UE, 50.000 de persoane mor în fiecare an din cauza infecțiilor

Articole7 Oct 0 comentarii

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat că se estimează că, până în 2050, infecţia cu bacterii multirezistente la antibiotice va fi prima cauză de deces în lume, iar apoi vor urma decesele cauzate de bolile cardiovasculare şi cancer. El a precizat că din cauza infecţiilor nosocomiale mor, anual, în Uniunea Europeană 50.000 de persoane, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Vreau să vă spun că, de exemplu, în Uniunea Europeană, într-un an de zile, se estimează că prin infecţii cu bacterii multirezistente, de obicei nosocomiale, mor câteva zeci de mii de persoane, în toată Uniunea Europeană, 50.000 de persoane mor în fiecare an. Teama noastră este că acest lucru se va extinde dacă nu limităm circulaţia, dacă nu dezinfectăm, dacă nu tratăm corect cu antibiotice. Până în anul 2050, adică peste încă 25 de ani, se estimează că mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces în lume. Bolile cardiovasculare, cancerul vor urma. Iar costurile pentru acest lucru, adică costurile înseamnă costuri medicale, costuri sociale, costuri indirecte, o să depăşească 100 de trilioane de dolari pe an. Deci ceva enorm”, a declarat Alexandru Rafila, luni seară, la Medika Tv.

El a explicat legătura între consumul de antibiotice şi rezistenţa bacteriilor la antibiotice.

”Ţările nordice consumă foarte puţine antibiotice. Eu vă sfătuiesc să mergeţi în Suedia să încercaţi să obţineţi un antibiotic. Şi o să vedeţi că e foarte greu. Ei nici nu tratează cu antibiotic decât atunci când infecţiile sunt serioase. (…) În sud avem altă tradiţie. Care sunt ţările care consumă antibiotice: România, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia. Aici se consumă multe antibiotice şi o să vedeţi hărţile în roşu închis şi la consum şi la rezistenţă. Deci e clar că e o corelaţie”, a precizat Rafila.

El a vorbit şi despre conceptul One Health.

”Nu ştiu dacă aţi auzit de conceptul One Health, tot se discută despre o sănătate unică. Conceptul One Health s-a dezvoltat de la rezistenţa la antibiotice. Pentru că şi tratarea şi mai ales hrănirea animalelor sau peştilor de acvacultură cu antibiotice duce la acelaşi fenomen. Bacteriile pot să producă infecţii şi la om şi la animal. Şi mai mult, poluează mediul. Şi când în mediu încep să fie bacterii multirezistente, începi să ai o problemă. Chiar şi fabricile de medicamente au nişte reglementări acum, care sunt destul de dure în ceea priveşte deversarea şi de antibiotice rezultate din procesul de producţie, pentru că astea poluează mediul şi duc la apariţia de bacterii multirezistente”, a declarat Alexandru Rafila.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rafila, despre tragedia de la Iaşi: ”Unii dintre aparţinători sunt colonizaţi cu bacterii multirezistene” / ”Dacă domnul ministru a fost în salon la ATI şi nu a văzut chiuveta înseamnă că nu e acolo”

Articole6 Oct • 1.722 vizualizări
0 comentarii

Jane Goodall, celebra specialistă britanică în studierea cimpanzeilor, a murit la 91 de ani / A revoluționat percepția asupra primatelor

Articole2 Oct • 898 vizualizări
0 comentarii

Oamenii de ştiinţă au potenţat efectul antibacterian al oţetului cu ajutorul nanoparticulelor / Au sporit eficacitatea acestuia împotriva infecţiilor bacteriene periculoase şi poate contribui la combaterea rezistenţei la antibiotice, conform unui nou studiu

Articole23 Sep • 435 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.