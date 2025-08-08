Primarul Dominic Fritz anunţă reducerea a 43 de posturi din primărie / Urmează reorganizarea instituţiilor subordonate

Primarul Dominic Fritz a declarat, vineri, că Primăria Municipiului Timişoara (PMT) pune în transparenţă publică proiectul de reorganizare a aparatului propriu de specialitate al primarului, prin care se vor desfiinţa 43 de posturi, ceea ce înseamnă 10% din personalul angajat, fiind estimată o economie de şapte milioane de lei, transmite Agerpres.

Din cele 43 de posturi, 32 sunt ocupate în acest moment.

„Astăzi vom pune din partea Primăriei Timişoara în transparenţă publică un proiect de reorganizare pentru aparatul de specialitate al primarului în Timişoara, unde vom desfiinţa în total 43 de posturi, cam 10% din personalul pe care îl avem. Marea majoritate a acestor posturi sunt ocupate momentan, deci nu este doar o reducere simbolică. Cu această măsură, împreună cu celelalte măsuri deja dispuse de Guvern, vom face o economie de peste şapte milioane de lei pe an şi nu va fi ultima reorganizare. Aceasta este doar pentru primărie. Într-o a doua etapă, va trebui să ne uităm şi la instituţiile subordonate, cum putem să eficientizăm munca noastră”, a afirmat Dominic Fritz.

El a adăugat că urmează şi un pachet de reformă a administraţiei locale, dar PMT a decis să înceapă cu această reorganizare.

„Cam de peste tot va trebui să tăiem personal, iar asta înseamnă că cei care rămân au mai multe responsabilităţi. Asta înseamnă că trebuie să lucrăm parţial şi cu o digitalizare şi mai accentuată. Desfiinţarea posturilor înseamnă că în primul pas sunt obligat să pun la dispoziţie, dacă există, alte posturi similare, vacante. Dar cazul acesta nu se va prea întâmpla, tocmai pentru că desfiinţăm şi posturi vacante şi transformăm multe posturi şi în posturi de debutant şi de asistent şi vom face şi acolo o economie, pentru că salariile sunt mult mai mici pentru tineri. În al doilea pas, funcţionarii publici vor trebui să plece. Bineînţeles, există şi posibilitatea de a se transfera, este dreptul lor legal, dar, fiind vorba despre o mişcare naţională, va fi din ce în ce mai greu (…). Salarii compensatorii nu sunt prevăzute în sectorul administrativ pentru funcţionari”, a explicat Fritz.

Şeful administraţiei publice timişorene a arătat că obiectivul său este ca aceste reforme să nu scadă calitatea serviciilor publice pentru cetăţeni, dimpotrivă, să se reuşească eficientizarea şi mai mult a actului administrativ.

Proiectul va fi votat de consilierii locali într-o şedinţă de plen din luna septembrie.