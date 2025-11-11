Dominic Fritz acuză un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcţii: Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi/ Asta e faţa politizării instituţiilor din România

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a afirmat că un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcţii îl înjură deseori pe Facebook, în comentarii, la diferite postări, iar apoi vine la Primăria Timişoara şi aplică amenzi. Fritz a declarat că a sesizat cazul la ISC, încă de anul trecut, dar că nu a primit nicio reacţie, transmite News.ro.

”Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi. Javra. Infect. Necuratule. Dute (!) la padurea neagra. Doar câteva din înjurături lăsate de-a lungul timpului pe pagina mea de Facebook de un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcţii. Care, după ce mă înjură, este trimis oficial în controale la Primărie şi dă amenzi absurde”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Edilul Timişoarei a susţinut că este vorba, de fapt, de politizarea unor instituţii ale statului şi că nu e vorba de o răfuială personală.

”Povestea aceasta putea să fie despre un om cu uşoare probleme de comportament. Dar aici nu e vorba de o răfuială personală. Este de fapt despre politizarea unor instituţii de stat, care folosesc astfel de angajaţi pentru hărţuire oficială. Am sesizat cazul la ISC încă de anul trecut. Nicio reacţie. Nicio anchetă. Nicio asumare. Dimpotrivă: angajatul este trimis în continuare să-mi controleze activitatea”, a scris Fritz.

Dominic Fritz a adăugat că a fost amendat pentru nişte coşuri de gunoi, în trecut, iar acum ISC vrea să anuleze autorizaţia de construire a unei grădiniţe.

”ISC m-a amendat pentru că am pus coşuri de gunoi fără autorizaţie de construcţie. M-a amendat pentru că am plantat copaci fără să am dosar cu şină. Ultimul control la Primărie al domnului cu ură de Fritz a mers şi mai departe: acum vor să anuleze autorizaţia de construire pentru o grădiniţă nouă a Arhiepiscopiei Ortodoxe. Pentru aspecte minore sau formale fără nicio bază reală, gen că lipseşte o ştampilă pe o pagină. O clădire pentru copii, blocată. Asta e faţa politizării instituţiilor din România. Când în loc să verifice legalitatea, unii se folosesc de funcţie ca să se răzbune. Când hărţuiesc proiecte publice doar pentru că nu suportă un primar care nu răspunde la comenzi. Vestea proastă este că nu le este ruşine, se laudă chiar şi public cu ura lor. Vestea bună este că o puteţi vedea şi voi”, a mai scris Fritz pe Facebook.

Conducerea ISC Timişoara nu a putut fi contactată şi nici nu a formulat un punct de vedere în urma afirmaţiilor lui Dominic Fritz.