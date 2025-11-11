G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primarul din Istanbul, acuzat de 142 de infracţiuni, este pasibil de peste…

Ekrem Imamoglu
Photo by YASIN AKGUL / AFP

Primarul din Istanbul, acuzat de 142 de infracţiuni, este pasibil de peste 2.300 ani de închisoare / Ekrem Imamoglu este principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care reprimă constant opoziția din Turcia

Articole11 Noi • 135 vizualizări 0 comentarii

Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracţiuni, conform actului de acuzare publicat marţi de parchet, transmit agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit agenţiei oficiale de presă turce Anadolu, Imamoglu, arestat în martie pentru acuzaţii de corupţie şi considerat de justiţie drept şeful unei organizaţii criminale, riscă până la 2.340 de ani de închisoare .

Primarul încarcerat al celui mai mare oraş din Turcia, candidatul principalului partid de opoziţie la viitoarele alegeri prezidenţiale, este urmărit pentru fraudă, spălare de bani şi trucare de licitaţii, conform actului de acuzare de peste 3.700 de pagini.

Imamoglu a negat toate acuzaţiile împotriva sa, de când a fost arestat.

Actul de acuzare viz ează un total de 402 de suspecţi acuzaţi de formarea unei organizaţii criminale. Printre aceştia se numără apropiaţi ai primarului Istanbulului, care au fost arestaţi în acelaşi timp cu acesta, pe 19 martie.

Procurorul general din Istanbul, care a calificat reţeaua drept o „caracatiţă”, a declarat marţi că aceasta a creat statului turc daune de 160 de miliarde de lire turceşti (3,3 miliarde de euro) pe parcursul unui deceniu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aflat la putere de peste 20 de ani, Erdogan a depus două plângeri împotriva opoziţiei din Turcia, pentru „ultraj și prejudiciu moral”

Articole6 Noi • 165 vizualizări
0 comentarii

PKK anunţă că-şi retrage forţele din Turcia către nordul Irakului

Articole26 Oct 2025 • 910 vizualizări
0 comentarii

Primarul Istanbulului, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este vizat de o nouă anchetă / O plângere împotriva partidului său de opoziţie a fost respinsă

Articole24 Oct 2025 • 219 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.