Fostul primar al Istanbulului și liderul opoziției se confruntă cu o nouă anchetă de spionaj / Ekrem Imamoglu este principalul rival politic al președintelui Erdogan

Autoritățile turce au deschis o nouă anchetă pentru presupus spionaj împotriva fostului primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, o figură de marcă a opoziției și principalul rival politic al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu, candidatul social-democrat al Partidului Popular Republican (CHP) pentru alegerile prezidențiale programate pentru 2028, se află în arest preventiv din martie, sub acuzații de corupție și legături cu terorismul. El a fost condamnat la 20 de luni de închisoare în iulie pentru insultarea și amenințarea procurorului, potrivit Rador Radio România.

„O calomnie, o minciună și o conspirație la care nici diavolul nu ar visa”, a scris fostul primar al celui mai mare oraș din Turcia pe rețeaua de socializare X. „Ne confruntăm cu o imoralitate indescriptibilă și rușinoasă. Ce fel de ambiție este aceasta, ce fel de lăcomie de putere, ce frică și disperare sunt acestea?”, a întrebat politicianul CHP din închisoarea Marmara.

În același caz, poliția turcă l-a arestat joi la Istanbul pe directorul Tele1 – unul dintre puținele canale de opoziție – Merdan Yanardag, în legătură cu presupus spionaj în favoarea Israelului și a două grupări teroriste, inclusiv PKK kurd, potrivit unor surse oficiale. Procuratura Generală a orașului Istanbul susține că cei implicați în activitățile de spionaj au lucrat pentru campania electorală din 2024 a lui Imamoglu și au transmis informații despre alegători colectate în timpul campaniei de către agenții serviciilor de informații străine.

Potrivit autorităților turce, date personale și de localizare aparținând a aproximativ 4,7 milioane de utilizatori ai aplicației mobile „Istanbul Senin” (Istanbulul îți aparține), controlată de orașul cel mai populat din Turcia, au fost divulgate în două țări. În plus, datele altor 3,7 milioane de utilizatori erau de vânzare pe așa-numitul „dark web”. Poliția turcă a arestat, percheziționat și reținut cel puțin 16 suspecți, inclusiv directori ai filialelor Primăriei Istanbul.

Potrivit autorităților turce, ancheta a demarat la începutul lunii iulie, odată cu arestarea lui Huseyin Gun, o persoană acuzată de spionaj în favoarea unor țări terțe și a unor grupări teroriste locale, inclusiv a organizației regretatului cleric Fetullah Gulen, pe care Ankara l-a acuzat că se află în spatele tentativei de lovitură de stat din 2016. Imamoglu, Necali Ozkan – unul dintre liderii presupusei rețele criminale conduse de fostul primar al Istanbulului – și jurnalistul menționat anterior, Merdan Yanardag, sunt așteptați să depună mărturie în cadrul anchetei.

Cu toate acestea, opoziția, condusă de CHP, a acuzat în repetate rânduri guvernul și președinția turcă că folosesc sistemul judiciar pentru a-și reduce la tăcere criticii, în cazul Imamoglu ca unul dintre exemplele principale. Nu este surprinzător faptul că arestarea lui Imamoglu a declanșat un val de proteste în toată țara – care au depășit alegătorii tradiționali ai Partidului Social Democrat și au atras o mare parte din nemulțumirea tinerilor, a stângii și a pro-kurzilor – cel mai mare val din 2013, împotriva a ceea ce opoziția consideră un caz motivat politic al autorităților turce împotriva principalului rival al lui Erdogan. De la arestarea sa, autoritățile au reținut zeci de membri CHP, înalți oficiali ai Primăriei Istanbul și ai altor municipalități din întreaga țară.

Între timp, conducerea CHP a primit ieri vești bune: un tribunal din Ankara a închis ancheta asupra lui Ozgur Ozel, actualul lider al partidului, pentru că ar fi mituit delegați ai partidului pentru a-l vota în timpul congresului ordinar al partidului din 2023.

Sursa: LA RAZON / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea