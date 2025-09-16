G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primăria retrage acordul de amplasare pentru firma de trotinete din Piatra-Neamţ, după…

trotinete, plimbare, tineri, timp liber, mers, miscare, sport
Photo 161958906 © Mirko Vitali | Dreamstime.com

Primăria retrage acordul de amplasare pentru firma de trotinete din Piatra-Neamţ, după moartea unui adolescent

Articole16 Sep 0 comentarii

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat, marţi, că a dispus retragerea acordului de amplasare pe domeniul public a trotinetelor electrice, după moartea tragică a unui adolescent în vârstă de 15 ani, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deţinut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamţ, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată vieţile noastre”, a scris Adrian Niţă pe Facebook.

Totodat, acesta a transmis condoleanţe familiei îndoliate.

„În aceste momente sfâşietoare, transmit toată compasiunea şi sprijinul meu familiei îndurerate. Nicio vorbă nu poate şterge această durere, dar întreaga comunitate din Piatra-Neamţ este alături de ei, cu sufletele îndoliate”, a scris edilul.

Tânărul care se deplasa cu trotineta electrică s-a dezechilibrat şi a căzut, lovindu-se de carosabil. Acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul.

Poliţia municipiului Piatra-Neamţ a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

„La data de 13 septembrie, în jurul orei 22:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală. (…) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului”, se arată într-un comunicat al Poliţiei, transmis marţi AGERPRES.

În primele şapte luni ale acestui an, judeţul Neamţ a înregistrat şapte accidente grave cu trotinete, comparativ cu unul singur, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.