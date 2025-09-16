Primăria retrage acordul de amplasare pentru firma de trotinete din Piatra-Neamţ, după moartea unui adolescent

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat, marţi, că a dispus retragerea acordului de amplasare pe domeniul public a trotinetelor electrice, după moartea tragică a unui adolescent în vârstă de 15 ani, transmite Agerpres.

„Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deţinut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamţ, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată vieţile noastre”, a scris Adrian Niţă pe Facebook.

Totodat, acesta a transmis condoleanţe familiei îndoliate.

„În aceste momente sfâşietoare, transmit toată compasiunea şi sprijinul meu familiei îndurerate. Nicio vorbă nu poate şterge această durere, dar întreaga comunitate din Piatra-Neamţ este alături de ei, cu sufletele îndoliate”, a scris edilul.

Tânărul care se deplasa cu trotineta electrică s-a dezechilibrat şi a căzut, lovindu-se de carosabil. Acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul.

Poliţia municipiului Piatra-Neamţ a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

„La data de 13 septembrie, în jurul orei 22:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală. (…) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului”, se arată într-un comunicat al Poliţiei, transmis marţi AGERPRES.

În primele şapte luni ale acestui an, judeţul Neamţ a înregistrat şapte accidente grave cu trotinete, comparativ cu unul singur, în aceeaşi perioadă a anului trecut.