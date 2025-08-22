Prima întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu diplomații români are loc pe 26 august / Șeful statului va susține un discurs privind liniile politicii externe a României

Președintele Nicușor Dan îi va primi, marți 26 august la ora 10.00, la Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești, a anunțat, vineri, Biroul de presă al Administrației prezidențiale.

Întâlnirea are loc cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Este prima întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu diplomații români. Șeful statului va susține un discurs privind liniile politicii externe a României.

Context. Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 25-26 august 2025, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR2025), sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române”.

Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române vor fi conduse de către ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, şi se vor desfăşura la Bucureşti, la Palatul Parlamentului.

„Evenimentul organizat, conform tradiţiei, în apropierea Zilei Diplomaţiei Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni, în format fizic, şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din străinătate, precum şi membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe şi înalţi oficiali români. Alături de ministrul afacerilor externe, sesiunea de deschidere a RADR2025 va fi onorată de prezenţa conducerii Parlamentului şi a Guvernului”, a anunțat MAE într-un comunicat de presă.

Sesiunile de lucru ale RADR2025 vor fi dedicate, printre altele, noii realităţi strategice din regiune, diplomaţiei economice şi aderării la OCDE, consolidării unei Europe unite mai sigură şi mai prosperă, pregătită pentru extindere, gestionării afacerilor consulare şi relaţiei MAE cu partenerii instituţionali.

Invitaţii speciali pentru aceste sesiuni de lucru sunt: Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă şi politica de securitate, Kaja Kallas (în sistem videoconferinţă), Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi; Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski (în sistem videoconferinţă); Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska (în sistem videoconferinţă).