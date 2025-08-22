Premierul ungar Viktor Orbán se plânge că ucrainenii sparg în mod repetat conducta de petrol Friendship, care alimentează Ungaria și Slovacia cu petrol rusesc: I-am cerut ajutorul președintelui SUA, iar Trump a răspuns

Prmeierul Ungariei, Viktor Orbán, afirmă că în cadrul ședinței de guvern a analizat consecințele atacului cu rachete rusești asupra orașului Munkács și că a dat dispoziții pentru a fi pregătite spitalele din Debrecen și Nyíregyháza, în eventualitatea în care ar exista răniți, relatează hirado.hu.

Orbán se plânge că aprovizionarea cu petrol a Ungariei şi Slovaciei este perturbată de atacurile ucrainene asupra infrastrucurilor energetice ruseşti. Conducta petrolieră Friendship de la granița ruso-belarusă a fost atacată din nou vineri dimineață. ”I-am cerut ajutorul președintelui american. Ucrainenii atacă constant conducta petrolieră Friendship. Au făcut la fel și cu Nord Stream . Adevărul a ieșit la iveală și acolo. Trump a răspuns”, a transmis Orbán, subliniind că „va lupta pentru adăevăr”.

Armata ucraineană a declarat joi seara că a lovit staţia de pompare a petrolului Unecea, o parte critică a conductei de petrol Drujba care transportă petrol rusesc către Europa.

Guvernatorul regional rus Aleksandr Bogomaz, a cărui regiune Briansk se învecinează atât cu Ucraina, cât şi cu Belarus, în extremitatea vestică a Rusiei, a declarat vineri că o instalaţie energetică din Unecea a luat foc în urma unor atacuri cu rachete şi drone ucrainene, adăugând că incendiul a fost stins. „În urma respingerii unui atac combinat efectuat cu rachete HIMARS MLRS şi vehicule aeriene fără pilot, a izbucnit un incendiu la o instalaţie de infrastructură de combustibil din districtul Unecea”, a declarat Bogomaz pe Telegram.