Premierul ungar Viktor Orbán se plânge că ucrainenii sparg în mod repetat conducta de petrol Friendship, care alimentează Ungaria și Slovacia cu petrol rusesc: I-am cerut ajutorul președintelui SUA, iar Trump a răspuns
Prmeierul Ungariei, Viktor Orbán, afirmă că în cadrul ședinței de guvern a analizat consecințele atacului cu rachete rusești asupra orașului Munkács și că a dat dispoziții pentru a fi pregătite spitalele din Debrecen și Nyíregyháza, în eventualitatea în care ar exista răniți, relatează hirado.hu.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Orbán se plânge că aprovizionarea cu petrol a Ungariei şi Slovaciei este perturbată de atacurile ucrainene asupra infrastrucurilor energetice ruseşti. Conducta petrolieră Friendship de la granița ruso-belarusă a fost atacată din nou vineri dimineață. ”I-am cerut ajutorul președintelui american. Ucrainenii atacă constant conducta petrolieră Friendship. Au făcut la fel și cu Nord Stream . Adevărul a ieșit la iveală și acolo. Trump a răspuns”, a transmis Orbán, subliniind că „va lupta pentru adăevăr”.
Armata ucraineană a declarat joi seara că a lovit staţia de pompare a petrolului Unecea, o parte critică a conductei de petrol Drujba care transportă petrol rusesc către Europa.
Guvernatorul regional rus Aleksandr Bogomaz, a cărui regiune Briansk se învecinează atât cu Ucraina, cât şi cu Belarus, în extremitatea vestică a Rusiei, a declarat vineri că o instalaţie energetică din Unecea a luat foc în urma unor atacuri cu rachete şi drone ucrainene, adăugând că incendiul a fost stins. „În urma respingerii unui atac combinat efectuat cu rachete HIMARS MLRS şi vehicule aeriene fără pilot, a izbucnit un incendiu la o instalaţie de infrastructură de combustibil din districtul Unecea”, a declarat Bogomaz pe Telegram.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
O publicație maghiară pro-administrație Orbán acuză UE că favorizează România coruptă, în raport cu Ungaria, „elevul pe care-l ține în banca din spate pentru că nu ascultă poruncile” / „ DNA în România lovește foarte selectiv sub pretextul combaterii corupției, fără a se simți subordonată statului de drept”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.