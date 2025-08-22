Ponderea studenţilor străini la universităţile din România este mai mare decât în Italia şi Spania, arată datele Eurostat

Un număr de 1,76 milioane de studenţi străini urmau cursuri la universităţile din Uniunea Europeană în anul 2023, echivalentul a 8,4% dintre toţii studenţii din UE, arată datele publicate vineri de Eurostat, transmite Agerpres.

În rândul statelor membre, Luxemburg este ţara cu cea mai mare pondere a studenţilor străini în numărul total de studenţi, peste jumătate (52,3%) dintre studenţii la universităţile din Marele Ducat fiind studenţi străini. Pe locuri fruntaşe sunt şi Malta (29,6%) şi Cipru (22,3%).

La polul opus, ţările cu cele mai mici ponderi ale studenţilor străini în universităţile lor sunt Grecia (3%), Croaţia (3,7%) şi Spania (4,3%). Chiar dacă are şi ea o pondere mică a studenţilor străini în universităţile sale, România se situează deasupra unor ţări precum Spania, Italia sau Polonia, dar este devansată de ţări vecine precum Bulgaria, Slovacia şi Ungaria.

În cifre absolute, în anul 2023 erau 423.200 de studenţi străini care studiau în Germania, adică 24% din numărul total de studenţi străini la universităţile din UE. Alte ţări cu efective mari de studenţi străini la universităţile lor sunt: Franţa (276.200 de studenţi străini sau 15,7% din totalul UE) şi Ţările de Jos (169.500 de studenţi străini sau 9,6% din totalul UE).

Datele Eurostat mai arată că în 19 state membre UE cea mai mare pondere a studenţilor străini se înregistrează la studiile doctorale în timp ce în Bulgaria Letonia, Lituania, Ţările de Jos şi România, cea mai mare pondere a studenţilor străini este la studiile masterale.