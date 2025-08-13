Poliția britanică va publica etnia suspecților, după o serie de acuzații de mușamalizare

Forțele de poliție din Marea Britanie au fost invitate să comunice etnia și naționalitatea suspecților, după ce autoritățile au fost acuzate de mușamalizarea infracțiunilor comise de solicitanți de azil, potrivit The Telegraph.

Orientările provizorii ale Consiliului Național al Șefilor de Poliție (NPCC) și ale Colegiului de Poliție precizează că forțele ar trebui să ia în considerare divulgarea de detalii suplimentare cu privire la suspecții acuzați în anchete deosebit de importante și sensibile.

De obicei, atunci când un suspect este arestat, forțele de poliție din Anglia și Țara Galilor dezvăluie doar vârsta persoanei și locul în care aceasta a fost arestată.

Aceasta vine după ce doi bărbați din Warwickshire au fost inculpați în legătură cu presupusul viol al unei fete de 12 ani din Nuneaton luna trecută.

Ahmad Mulakhil, 23 de ani, a fost acuzat la începutul acestei luni de viol, în timp ce Mohammad Kabir, tot 23 de ani, a fost acuzat de răpire și strangulare.

George Finch, în vârstă de 19 ani, liderul Reform al consiliului comitatului Warwickshire, a afirmat că cei doi bărbați acuzați erau solicitanți de azil afgani, ceea ce l-a determinat pe Nigel Farage să afirme că a existat o mușamalizare.

Poliția din Warwickshire a răspuns anterior afirmând că „nu a mușamalizat și nu va mușamaliza astfel de infracțiuni”, dar a confirmat că „nu va face public statutul de imigrant” al suspecților.

Problema dezvăluirii etniei suspecților a jucat un rol și în revoltele din vara anului trecut.

În urma crimelor din Southport, poliția din Merseyside a fost aspru criticată pentru că a permis un vid de informații despre făptaș, Axel Rudakubana. Acest vid a fost umplut cu informații eronate, inclusiv faptul că acesta era un solicitant de azil musulman.

Se speră că modificarea orientărilor, care intră în vigoare imediat, va combate răspândirea dezinformării pe social media.

Agentul șef adjunct Sam de Reya, responsabil pentru etică în cadrul NPCC, a declarat: „Am văzut în timpul tulburărilor din vara trecută, precum și în mai multe cazuri recente de profil înalt, care pot fi consecințele majore și reale ale informațiilor pe care poliția le face publice”.

„Trebuie să ne asigurăm că procesele noastre sunt adecvate scopului într-o epocă a speculațiilor din social media și în care informațiile pot circula incredibil de repede pe o gamă largă de canale”.

„Dezinformarea și relatările incorecte se pot instala în vid. Este o bună muncă de poliție pentru noi să umplem acest vid cu fapte despre probleme de interes public mai larg.”

În mai, poliția din Merseyside a dezvăluit etnia șoferului unei mașini care a intrat în mulțime în timpul paradei victoriei clubului de fotbal Liverpool în Premier League, la doar câteva ore după arestarea sa.

Din dorința de a evita tulburările, poliția a declarat că suspectul era un bărbat britanic alb în vârstă de 53 de ani din zona Liverpool, la doar două ore după ce a avut loc incidentul.

Noua orientare vine după ce Sir Keir a cerut Comisiei Juridice în martie să accelereze noile norme privind sfidarea curții, pentru a permite publicarea mai multor informații despre suspecți.

Emily Spurrell de la Association of Police and Crime Commissioners a declarat: „Mă bucur că NPCC și Colegiul de Poliție au recunoscut necesitatea de a actualiza orientările pentru forțe în lumina cazurilor recente de profil înalt”.

„(Comisarii de poliție și criminalitate) și viceprimarii acționează în numele publicului și este clar că a existat o nevoie de revizuire a orientărilor pentru a aborda preocuparea publică în creștere”.

„Am văzut viteza cu care se pot răspândi online informații eronate sau dezinformări și pericolul pentru siguranța publică pe care aceasta îl poate provoca, astfel încât este corect ca poliția să informeze publicul în măsura în care este posibil, păstrând în același timp dreptul unui suspect la un proces echitabil.”