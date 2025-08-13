Poliţia a extins şi în judeţul Prahova căutarea deţinutului evadat marţi seară din Penitenciarul de la Mărgineni – Dâmboviţa

Poliţişti, poliţişti de frontieră, dar şi alte structuri din cadrul unor instituţii publice continuă căutarea deţinutului care a evadat, marţi seară, din Penitenciarul Mărgineni, din judeţul Dâmboviţa. Bărbatul este din judeţul Prahova, oficialii Poliţiei precizând că miercuri dimineaţă căutările au fost extinse şi în acest judeţ, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Dâmboviţa anunţă că poliţişti, poliţişti de frontieră, dar şi angajaţi ai altor structuri continuă căutarea deţinutului condamnat pentru act sexual pentru minor care marţi seară, la ora 19:00, a evadat din Penitenciarul Mărgineni.

Bărbatul este din judeţul Prahova şi are 32 de ani.

„În această dimineaţă, căutările au fost extinse şi în judeţul Prahova. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare”, informează oficialii Poliţiei Dâmboviţa.

Deţinutul a fost condamnat definitiv la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor şi executa pedeapsa în regim închis. El a evadat de la punctul de lucru interior al penitenciarului escaladând gardul împrejmuitor al închisorii în timp ce se lucra la blocul alimentar.

Deţinutul are înălţimea de 1,70 metri, statură atletică mediu, ochi căprui, sprâncene arcuite, faţă ovală, ten închis, păr negru închis, barbă nerasă, iar la momentul părăsirii punctului de lucru purta tricou gri, pantaloni negri, adidaşi negri, şapca neagră.

Persoanele care au informaţii despre acesta sunt sfătuite să sune la numărul unic de urgenţă 112 sau la Penitenciarul Mărgineni, la numărul de telefon 0245/660210.