Planul îndrăzneț gândit de Horner înainte să fie dat afară de la RedBull

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După 20 de ani încununați de succes în Formula 1, Cristian Horner a fost dat afară de la RedBull. Fostul șef al echipei din Milton Keynes avea un plan îndrăzneț de înlocuire a lui Max Verstappen, în cazul în care campionul mondial en-titre ar fi ajuns la Mercedes: îl voia pe Carlos Sainz Jr. de la Williams.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Horner îl dorea pe Carlos Sainz Jr la RedBull, în cazul în care Max Verstappen pleca la Mercedes

Sezonul 2025 a fost (cel puțin până la acest moment) unul foarte agitat pentru RedBull Racing: echipa a fost departe de așteptări, nu a putut ține pasul cu McLaren la vârful ierarhiei, iar Max Verstappen a fost aproape de o trecere la Mercedes.

Înainte să fie dat afară de la echipă (după Marele Premiu de la Silverstone), Horner gândise un plan îndrăzneț de înlocuire a lui Verstappen.

Conform f1oversteer.com, fostul șef al RedBull dorea să-l aducă la echipă pe Carlos Sainz Jr. de la Williams în cazul în care Max Verstappen ar fi ajuns la Mercedes.

Verstappen a fost la un pas de o plecare de la RedBull, iar Horner avea nevoie de un plan de rezervă. Conform sursei citate, fostul șef al echipei îl dorea pe Carlos Sainz Jr. (30 de ani) în locul lui Max (27 de ani).

Fost pilot, printre altele, la McLaren și Ferrari, Sainz este momentan în partea de jos a ierarhiei, monopostul Williams nefiind unul de top.

Jurnalistul Mitchell-Malm a vorbit la The Race F1 Podcast despre planul lui Horner și a precizat: „Știu că singurul loc unde Sainz a fost pe radar a fost RedBull a lui Christian Horner.

Sainz a făcut parte dintr-un fel de plan B pentru Verstappen, iar ideea a fost una foarte, foarte agresivă, care i-a plăcut mult lui Horner.

Dacă Verstappen ar fi plecat, atunci ai o grămadă de bani și nu ai nicio potențială presiune”, spune Mitchell-Malm.

RedBull ar fi fost nevoită să plătească pentru aducerea lui Sainz de la Williams, dar acest lucru nu ar fi fost neapărat o problemă, mai ales după o eventuală plecare a lui Verstappen (care are un salariu uriaș la RedBull).

Sub comanda lui Horner (51 de ani), Red Bull a trăit perioada sa de aur din Formula 1:

patru titluri mondiale cu Sebastian Vettel

patru titluri cu Max Verstappen

șase campionate la constructori.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1