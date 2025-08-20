Christian Horner are două variante pentru o revenire rapidă în F1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După 20 de ani de rezultate spectaculoase, Christian Horner și RedBull Racing au luat-o pe drumuri diferite. Inginerul britanic vrea să revină în lumea Formulei 1, dar în acest moment are doar două variante de la echipe fără pretenții la vârful ierarhiei: Cadillac și Alpine.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cadillac și Alpine, singurele variante din acest moment pentru Christian Horner

Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când RedBull nu este condusă de Horner. Britanicul a fost dat afară, iar acum încearcă să revină în F1.

Variantele nu sunt multe momentan, iar ofertele vin de la echipe fără pretenții: Cadillac și Alpine.

„Succesul de care s-a bucurat acesta (n.r. Horner) nu poate fi trecut cu vederea”, notează presa britanică, subliniind și rolul oamenilor-cheie precum Adrian Newey sau Helmut Marko la RedBull.

Jurnalistul și comentatorul olandez Nelson Valkenburg (un fin cunoscător al fenomenului F1) a comentat la podcastul Nailing The Apex posibilele destinații ale lui Horner:

„Cred că se va prezenta fie la Alpine, fie la Cadillac; acestea sunt singurele opțiuni viabile pentru el”, notează Nelson.

„Se simte că a fost rănit de întregul proces. Dar știm că există ambiție acolo. Ambiția de a fi nu doar un șef de echipă, ci și un proprietar de echipă”, spune Valkenburg.

„Cred că cel mai ușor ar fi, probabil, Alpine, dar este acesta un loc în care chiar vrei să fii acum?”, adaugă jurnalistul olandez.

„La Cadillac, cel puțin cu el, legătura dintre Perez și Horner ar fi foarte interesantă pentru ei să fie reuniți”, a mai spus Valkenburg.

Noua echipă Cadillac, care va intra în Formula 1 în 2026, are nevoie de experiență și de un conducător puternic, iar Horner (51 de ani) ar putea fi soluția.

Totuși, General Motors nu pare dispusă să-i ofere lui Horner șansa de a deveni acționar.

Un lucru e clar din toată această ecuație: Christian Horner nu și-a spus încă ultimul cuvânt în Formula 1, după două decenii în care a construit un adevărat imperiu la RedBull Racing.

Sub comanda lui Horner, Red Bull a trăit perioada sa de aur: