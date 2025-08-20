McLaren rescrie rețeta succesului în Formula 1, spune directorul echipei

Andrea Stella, directorul echipei, a vorbit despre secretul din spatele dominației McLaren. Oficialul italian mărturisește că echipa cu sediul la Woking rescrie rețeta succesului din Formula 1: un team fără superstaruri.

Andrea Stella spune că McLaren nu are vedete, iar asta contează foarte mult în sezonul 2025 din F1

Stella este un oficial cu o bogată experiență în Formula 1, inginerul italian luând parte și la dominația Ferrari de la începutul anilor 2000.

Directorul McLaren face o comparație între Ferrari din epoca Michael Schumacher și McLaren din prezent, echipă care domină Marile Premii din Formula 1.

„Posibil ca rata de progres în sine să fi fost chiar mai rapidă decât ceea ce am experimentat la Ferrari în vremuri foarte competitive”, a declarat Stella pentru RacingNews365.

„Dacă ar trebui să aleg câteva caracteristici ale călătoriei de la McLaren, aș spune că rata de progres pe care am avut-o în câțiva ani este în sine unică”, transmite Andrea Stella.

Italianul în vârstă de 54 de ani a făcut parte din staff-ul Ferrari care domina cu lejeritate F1 în perioada de glorie a lui Michael Schumacher.

Germanul a cucerit la acel moment cinci titluri consecutive, între 2000 și 2004.

Stella vede însă o mare diferență între perioada Ferrari și cea din prezentul reprezentat de McLaren.

„Este întotdeauna dificil să compari sezoane de F1, dar ceea ce se întâmplă aici (n.r. la McLaren) are câteva particularități. Prima este că nu există superstaruri. Este ca o adevărată călătorie în echipă, iar acest lucru include chiar și piloții”, a subliniat Stella.

Dacă la Ferrari exista un lider absolut în persoana legendarului Michael Schumacher, acum la McLaren succesul este construit pe spiritul de echipă.

Vorbim despre o formulă care pare, cel puțin până la acest moment, imposibil de oprit în 2025 de către rivalii celor de la McLaren din Formula 1.

Cu 11 victorii obținute din 14 curse disputate (prin Oscar Piastri și Lando Norris), McLaren domină cu autoritate atât în ierarhia piloților, cât și în cea a constructorilor din Formula 1 în actualul sezon competițional.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1