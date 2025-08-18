McLaren îi dă dreptate rivalului Verstappen: Unde se face diferența în F1 2025

Max Verstappen a făcut o analiză a monopostului McLaren, iar campionul mondial en-titre din Formula 1 a precizat, printre altele, că MCL39 excelează în virajele de viteză medie. Andrea Stella, directorul echipei de la Woking, a aprecizat discursul rivalului olandez și a spus că analiza acestuia este una corectă.

Monopostul McLaren, cel mai bun în virajele de viteză medie din Formula 1, spune Verstappen

McLaren este echipa de top în sezonul 2025 al Formulei 1: are 11 victorii (prin Piastri și Norris) din cele 14 Mari Premii disputate, iar avansul din cele două ierarhii (piloți și constructori) este unul important.

Succesul echipei britanice a fost analizat de Max Verstappen, iar pilotul celor de la RedBull a afirmat că McLaren excelează, printre altele, în virajele de viteză medie.

De patru ori campion mondial (titluri consecutive), Verstappen a subliniat că dominația McLaren este una uriașă în virajele de viteză medie, acolo unde se decide în fapt ritmul pe un tur de circuit.

„MCL39 are un avantaj uriaș în virajele de viteză medie”, susține Verstappen.

Răspunsul din tabăra McLaren nu s-a lăsat mult așteptat, Andrea Stella (directorul echipei din Woking) precizând că Verstappen are dreptate în ceea ce spune în analiza sa despre MCL 39.

„Cred că evaluarea lui Max este corectă.

Este un răspuns ușor de dat, pentru că se poate răspunde doar uitându-te la datele GPS.

Când compari viteza cu alte echipe, datele spun că McLaren poate genera cea mai mare viteză la mijlocul virajului, în virajele de viteză medie. Deci cred că evaluarea lui Max este corectă”, spune Stella, citat de racingnews365.com.

Cu toate că monopostul echipei sale dă tonul în Formula 1 a momentului, Stella scoate în evidență faptul că MCL39 are și puncte slabe.

„Încă avem punctele noastre slabe. Dacă mergi într-un viraj cu viteză foarte mare, cum ar fi Copse la Silverstone sau Pouhon la Spa, nu suntem cea mai rapidă mașină. La fel și la viteză foarte mică”, transmite Andrea Stella.

Realitatea este însă aceea că în F1 cele mai multe dintre viraje sunt de viteză medie, iar la acest capitol McLaren deține „arma perfectă.”

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

