BREAKING Premiul Nobel pentru Medicină 2025: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premiul Nobel pentru Medicină 2025 a fost acordat luni lui Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025 pentru descoperirile lor revoluționare privind toleranța imunitară periferică, care împiedică sistemul imunitar să dăuneze organismului. În fiecare zi, sistemul nostru imunitar ne protejează de mii de microbi diferiți care încearcă să ne invadeze organismul. Aceștia au aspecte diferite, iar mulți dintre ei au dezvoltat similitudini cu celulele umane ca formă de camuflaj”, potrivit unui comunicat de presă al Comitetului Nobel.

Laureații au identificat gardienii de securitate ai sistemului imunitar, celulele T reglatoare, care împiedică celulele imunitare să atace propriul nostru corp.

„Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave”, spune Olle Kämpe, președintele Comitetului Nobel.

Shimon Sakaguchi a înotat împotriva curentului în 1995, când a făcut prima descoperire cheie. La acea vreme, mulți cercetători erau convinși că toleranța imunitară se dezvolta numai datorită eliminării celulelor imune potențial dăunătoare în timus, printr-un proces numit toleranță centrală.

Sakaguchi a demonstrat că sistemul imunitar este mai complex și a descoperit o clasă de celule imune necunoscută până atunci, care protejează organismul de bolile autoimune.

Mary Brunkow și Fred Ramsdell au făcut cealaltă descoperire importantă în 2001, când au prezentat explicația pentru care o anumită specie de șoareci era deosebit de vulnerabilă la bolile autoimune.

Ei au descoperit că șoarecii aveau o mutație într-un genă pe care au numit-o Foxp3. De asemenea, au demonstrat că mutațiile în echivalentul uman al acestei gene provoacă o boală autoimună gravă, IPEX.

Doi ani mai târziu, Shimon Sakaguchi a reușit să facă legătura între aceste descoperiri. El a demonstrat că gena Foxp3 controlează dezvoltarea celulelor pe care le-a identificat în 1995.

Aceste celule, cunoscute acum sub numele de celule T reglatoare, monitorizează alte celule imune și se asigură că sistemul nostru imunitar tolerează propriile țesuturi.

Descoperirile laureaților au dat naștere domeniului toleranței periferice, stimulând dezvoltarea tratamentelor medicale pentru cancer și boli autoimune. Acest lucru poate duce, de asemenea, la transplanturi mai reușite. Mai multe dintre aceste tratamente sunt în prezent în fază de studii clinice.