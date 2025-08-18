„Arma secretă” cu ajutorul căreia McLaren a schimbat Formula 1

McLaren este echipa momentului din Formula 1: a adunat 559 de puncte după ce jumătate din sezonul 2025 s-a disputat deja. Rivalii sunt disperați în încercarea de a opri supremația team-ului de la Woking, iar Nick Wirth, fost inginer din F1, vine cu o explicație pentru care McLaren domină cu autoritate cursele din Marele Circ.

„McLaren domină complet în aceste momente”, spune Wirth, fost inginer în lumea Formulei 1.

În vârstă de 59 de ani, Nick Wirth a lucrat în lumea Formulei 1 pentru echipele Benetton și Virgin Racing, iar în prezent este proprietarul Wirth Research și al Simtek Formula 1 team.

Acesta spune că succesul neașteptat al echipei britanice se ascunde într-o descoperire tehnologică.

Mulți dintre cei implicați în lumea Formulei 1 au precizat că succesul McLaren ar fi legat direct de designul conductelor de frână, dar Wirth are o altă explicație interesantă.

Descoperirea invizibilă: aerodinamica digitală

Wirth a vorbit în cadrul podcastului The Race F1 Tech Show despre descoperirea făcută de McLaren în cadrul „aerodinamicii digitale.”

Cum se traduce acest lucru:

„Nu m-ar surprinde deloc ca McLaren să fi făcut o descoperire acolo. Toată lumea este complet confuză de performanță, iar forța lor de apăsare este senzațională”, spune fostul inginer, făcând referire la limitele tunelului de vânt și la potențialul CFD (Computational Fluid Dynamics).

Conform spuselor lui Wirth, McLaren ar fi găsit o metodă revoluționară de a simula fluxurile curbate de aer, imposibil de reprodus realist într-un tunel de vânt.

Rezultatul acestei descoperiri este tradus printr-un avantaj de până la 15 puncte de forță de apăsare față de rivali.

„Lumea vorbește despre răcirea pneurilor, dar nimic nu se compară cu o asemenea forță de apăsare, care rezolvă problema”, a punctat Wirth.

Fostul inginer avertizează că succesul fantastic de care se bucură în acest moment McLaren nu este deloc o întâmplare:

„Mașina nu este imbatabilă, dar au făcut o treabă uimitoare. Dacă și-au dat seama de asta, oamenii ar face bine să fie atenți, pentru că vor continua în 2026”, transmite Nick.

Fostul inginer completează cele spuse și este de părere că noul regulament pentru șasiu și motor din 2026 poate deveni o oportunitate pentru ca McLaren să-și consolideze avantajul mare pe care-l are deja în lumea F1.

„Se pare că și-au dat seama de ceva fundamental, iar ceilalți pur și simplu nu sunt capabili să îi egaleze”, adaugă Wirth.

McLaren a reușit să facă o nouă mutare foarte bună pentru viitorul echipei: i-a prelungit contractul lui Peter Prodromou, arhitectul aerodinamicii moderne a echipei de la Woking.

În vârstă de 56 de ani, Peter Prodromou a lucrat alături de Adrian Newey la RedBull între 2005 și 2014, moment din care a revenit la McLaren.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

