Termoenergetica anunţă începerea furnizării agentului termic în București şi măsuri pentru optimizarea funcţionării sistemului de termoficare / Zonele în care pot apărea probleme
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Pentru a asigura o distribuţie optimă a căldurii în întreaga reţea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condiţiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului şi a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune şi solicitarea către toţi producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025”, anunţă, luni, Termoenergetica, într-un comunicat de presă.
Pentru a optimiza distribuţia căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică şi de creştere graduală a parametrilor de furnizare şi până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise în cadrul mai multor şantiere, pot apărea temporar disfuncţionalităţi în următoarele zone:
Sector 1 – Piaţa Gării, Cuza, Piaţa Victoriei, Zona Aviaţiei;
Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteşani, Maşina de Pâine;
Sector 3 – Mircea Vodă, Moşilor, Călăraşi, Labirint;
Sector 4 – Luică, Reşiţa, Giurgiului;
Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;
Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenţei, Calea Giuleşti.
”Echipele CMTEB monitorizează permanent situaţia şi intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuţia agentului termic şi pot acorda asistenţă asociaţiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic”, a mai transmis compania.
Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri au rămas fără căldură / Avarie pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2 / Termenul de remediere estimat pentru sâmbătă
Aproape 800 de blocuri din Capitală, fără apă caldă în această săptămână, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.