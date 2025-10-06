Diana Șoșoacă, așteptată la Parchetul General, de la 12:00 / Șefa pro-rusă a partidului extremist SOS este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență / Procurorii au cerut ridicarea imunității europarlamentarei

Diana Șoșoacă este așteptată luni, la Parchetul General, de la 12:00, conform surselor G4Media. Șefa pro-rusă a partidului extremist SOS este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență. Procurorii au cerut ridicarea imunității europarlamentarei, însă Parlamentul European nu a supus încă dezbaterii și votului acest lucru.

Șoșoacă a mai fost citată la Parchetul General, în calitate de suspect, însă aceasta a refuzat să meargă, invocând faptul că nu este în România, iar avocatul său nu se poate prezenta. De această dată, întâlnirea cu procurorii a fost stabilită de comun acord, conform informațiilor G4Media.

Ulterior, Șoșoacă a transmis un mesaj în stilul consacrat, vorbind de ”dosare fabricate”, ”amenințări” și ”hărțuire” din partea procurorilor:

”Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă şi nu o voi face vreodată. Dar nu accept şi nu voi accepta ca justiţia să fie transformată în bâtă politică împotriva mea şi împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume. Le transmit public procurorilor şi celor care trag sforile din umbră: nu veţi reuşi! Nu puteţi să mă opriţi nici prin dosare fabricate, nici prin ameninţări, nici prin hărţuire! România şi Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică şi instituţională din ţara noastră! S.O.S. România va denunţa aceste abuzuri peste tot, în ţară şi în afara ţării, iar adevărul va ieşi la lumină”, a transmis Diana Şoşoacă.

Șoșoacă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Șoșoacă l-a trimis în Parlamentul României pe Tudor Ionescu, șeful organizației extremiste neolegionare Noua Dreaptă și unul dintre cei mai radicali extremiști din România, punându-l pe un loc eligibil pe listele parlamentare din 2024. Citește detalii despre Tudor Ionescu pe G4Media.

Șoșoacă este autorea unui lung șir de episoade cu violență fizică sau verbală, antisemitism, cult al lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul mișcării criminale legionare din perioada interbelică, și al criminalului de război Ion Antonescu.

Șoșoacă, care este europarlamentar din 2024, a fost inclusiv dată afară cu forța din ședința unei ședințe a Plenului Parlamentului European, după ce a venit cu o icoană, o botniță și un sac de gunoi și a vociferat în timpul ședinței.

În luna februarie a acestui an, Șoșoacă a transmis într-un live pe contul său de Facebook, că Nicolae Ceaușescu, Corneliu Zelea Codreanu și mareșalul Antonescu a fost niște “eroi naționali”.

“Arestați-mă mă, fac ceva pe voi. Și apropos mai faceți-mi azi un dosar. Nicolae Ceaușescu, erou național. Corneliu Zelea Codreanu, erou național. Mareșalul Antonescu, erou național”, a spus ea, după ce în presă au apărut informații că Parchetul General a deschis o anchetă după ce Diana Şoşoacă, a dat buzna, luni, la Curtea Constituţională, unde s-a certat cu angajaţii instituţiei şi cu un judecător.

Mai mult, în timpul campaniei electorale prezidențiale din 2024, fanii pro-rusului Călin Georgescu, candidat ajuns în turul doi al primului scrutin prezidențial, au distribuit în social media liste cu jurnaliști “sorosiști”, împreună cu mesaje instigatoare la ură și violențe. Șoșoacă a transmis atunci: “Siberia vă mănâncă!”.

Reamintim că, la sfârșitul lui 2024, Diana Șoșoacă și Mihai Lasca de la Partidul Patrioții Poporului Român au făcut apologia legionarului Corneliu Zelea Codreanu la troița ridicată în memoria acestuia în satul Tâncăbești (Snagov, Ilfov). Evenimentul a avut loc în ziua în care s-au împlinit 86 de ani de la moartea lui Codreanu.

Corneliu Zelea Codreanu a fost un politician român de extremă-dreaptă, antisemit și fascist care a fondat curentul Mișcarea Legionară (Legiunea Arhanghelul Mihail, Garda de Fier”). Membrii mișcării, legionarii sau ”cămășile verzi”, l-au supranumit pe Codreanu, care își construise cultul unui lider mesianic, salvator, ”Căpitanul”. Codreanu era conducătorul absolut al mișcării legionare care și-a construit întreaga politică punând în centru Biserica și elementul religios.

Însă Mișcarea Legionară a folosit asasinatul ca armă politică în perioada interbelică, iar legionarii au fost autorii unor asasinate politice care au zguduit România anilor ’30. Între alții, legionarii au ucis doi premieri în funcție, pe I.G. Duca (30 decembrie 1933, în gara Sinaia) și Armand Călinescu (21 septembrie 1939, în București), și pe istoricul Nicolae Iorga (27 noiembrie 1940, ucis cu bestialitate și batjocorit, lângă Strejnicu, Prahova).

Diana Șoșoacă, care a înregistrat nenumărate agresiuni și violențe verbale în ieșirile sale publice și proferează frecvent amenințări în live-urile pe rețelele de socializare, a făcut apologia lui Codreanu, conducătorul mișcării criminale, la 3 dimineața, la troița acestuia, spunând că acum 86 de ani au fost uciși ”cei mai mari patrioți”:

”Acum 86 de ani s-a petrecut cea mai abominabilă crimă împotriva celor mai mari patrioți (…) E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”.

Șoșoacă a avut referiri profund antisemite și pro-Codreanu după ce Curtea Constituțională i-a interzis candidatura la președinția României.

România pedepsește prin lege (OUG 31/2002) apologia criminalilor de război, a fascismului, antisemitismului și xenofobiei, însă așa cum G4Media și Info Sud-Est (ISE) au arătat, creșterea fenomenului extremist în țară și a derapajelor antisemite, legionare și fasciste a fost cauzată și de lipsa de reacție a procurorilor.