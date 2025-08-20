Modificări majore anunțate de Ford: Cum s-a schimbat parteneriatul cu RedBull din F1
Implicarea Ford în colaborarea cu RedBull a depășit orice așteptări, transmite Mark Rushbrook, directorul global Ford Performance. Dacă inițial se vorbea despre faptul că americanii vor fi activi doar la realizarea noului motor, lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă, iar Ford anunță că a ajuns să contribuie la „aproape toată mașina.”
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ford anunță că a ajuns să contribuie „la aproape toată mașina” celor de la RedBull
RedBull a anunțat la începutul lui 2023 că va renunța la colaborarea de succes cu Honda și că va produce propriul motor pentru sezonul 2026 al Formulei 1 alături de Ford.
Dacă la început constructorul american a precizat că se va implica doar la dezvoltarea unității de propulsie hibride, acum Ford a ajuns să facă mult mai mult decât atât alături de partenerii de la RedBull Racing.
„Am vrut să învățăm despre electrificare: chimia celulelor bateriei, motoare, invertoare, calibrare, control și cum interacționează totul cu motorul cu combustie.
De asemenea am vrut să învățăm despre optimizarea eficienței consumului de combustibil”, a explicat Mark Rushbrook, directorul global Ford Performance, pentru Motorsport Aktuell, citat de racingnews365.com.
Odată cu avansarea parteneriatului, Ford a ajuns să realizeze că rolul său este unul mai mare decât ar fi crezut acum câteva luni.
„Inițial, nu am fost foarte interesați să lucrăm la motorul cu combustie, dar acum o facem pentru că, evident, mai avem multe de învățat în acest domeniu”, a recunoscut Rushbrook.
„Ajutăm în primul rând la producția de piese. Așa că acum lucrăm la aproape întreaga mașină – și, de asemenea, pe partea operațională”, a subliniat oficialul Ford.
Intenția constructorului american este accea de a învăța și dezvolta tehnologia de electrificare, iar mai apoi să o mute din Formula 1 pe mașinile de serie.
- Christian Horner are două variante pentru o revenire rapidă în F1
- McLaren îi dă dreptate rivalului Verstappen: Unde se face diferența în F1 2025
Clasamentul piloților la pauza de vară
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor la pauza de vară
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.