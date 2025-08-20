Modificări majore anunțate de Ford: Cum s-a schimbat parteneriatul cu RedBull din F1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Implicarea Ford în colaborarea cu RedBull a depășit orice așteptări, transmite Mark Rushbrook, directorul global Ford Performance. Dacă inițial se vorbea despre faptul că americanii vor fi activi doar la realizarea noului motor, lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă, iar Ford anunță că a ajuns să contribuie la „aproape toată mașina.”

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ford anunță că a ajuns să contribuie „la aproape toată mașina” celor de la RedBull

RedBull a anunțat la începutul lui 2023 că va renunța la colaborarea de succes cu Honda și că va produce propriul motor pentru sezonul 2026 al Formulei 1 alături de Ford.

Dacă la început constructorul american a precizat că se va implica doar la dezvoltarea unității de propulsie hibride, acum Ford a ajuns să facă mult mai mult decât atât alături de partenerii de la RedBull Racing.

„Am vrut să învățăm despre electrificare: chimia celulelor bateriei, motoare, invertoare, calibrare, control și cum interacționează totul cu motorul cu combustie.

De asemenea am vrut să învățăm despre optimizarea eficienței consumului de combustibil”, a explicat Mark Rushbrook, directorul global Ford Performance, pentru Motorsport Aktuell, citat de racingnews365.com.

Odată cu avansarea parteneriatului, Ford a ajuns să realizeze că rolul său este unul mai mare decât ar fi crezut acum câteva luni.

„Inițial, nu am fost foarte interesați să lucrăm la motorul cu combustie, dar acum o facem pentru că, evident, mai avem multe de învățat în acest domeniu”, a recunoscut Rushbrook.

„Ajutăm în primul rând la producția de piese. Așa că acum lucrăm la aproape întreaga mașină – și, de asemenea, pe partea operațională”, a subliniat oficialul Ford.

Intenția constructorului american este accea de a învăța și dezvolta tehnologia de electrificare, iar mai apoi să o mute din Formula 1 pe mașinile de serie.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1