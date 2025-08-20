G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Modificări majore anunțate de Ford: Cum s-a schimbat parteneriatul cu RedBull din…

Monopostul celor de la RedBull, surprins pe un circuit de Formula 1.
RedBull, monopostul de Formula 1 / Sursa foto: captură YouTube

Modificări majore anunțate de Ford: Cum s-a schimbat parteneriatul cu RedBull din F1

Sportz20 Aug 0 comentarii

Implicarea Ford în colaborarea cu RedBull a depășit orice așteptări, transmite Mark Rushbrook, directorul global Ford Performance. Dacă inițial se vorbea despre faptul că americanii vor fi activi doar la realizarea noului motor, lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă, iar Ford anunță că a ajuns să contribuie la „aproape toată mașina.”

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ford anunță că a ajuns să contribuie „la aproape toată mașina” celor de la RedBull

RedBull a anunțat la începutul lui 2023 că va renunța la colaborarea de succes cu Honda și că va produce propriul motor pentru sezonul 2026 al Formulei 1 alături de Ford.

Dacă la început constructorul american a precizat că se va implica doar la dezvoltarea unității de propulsie hibride, acum Ford a ajuns să facă mult mai mult decât atât alături de partenerii de la RedBull Racing.

„Am vrut să învățăm despre electrificare: chimia celulelor bateriei, motoare, invertoare, calibrare, control și cum interacționează totul cu motorul cu combustie.

De asemenea am vrut să învățăm despre optimizarea eficienței consumului de combustibil”, a explicat Mark Rushbrook, directorul global Ford Performance, pentru Motorsport Aktuell, citat de racingnews365.com.

Odată cu avansarea parteneriatului, Ford a ajuns să realizeze că rolul său este unul mai mare decât ar fi crezut acum câteva luni.

„Inițial, nu am fost foarte interesați să lucrăm la motorul cu combustie, dar acum o facem pentru că, evident, mai avem multe de învățat în acest domeniu”, a recunoscut Rushbrook.

„Ajutăm în primul rând la producția de piese. Așa că acum lucrăm la aproape întreaga mașină – și, de asemenea, pe partea operațională”, a subliniat oficialul Ford.

Intenția constructorului american este accea de a învăța și dezvolta tehnologia de electrificare, iar mai apoi să o mute din Formula 1 pe mașinile de serie.

Clasamentul piloților la pauza de vară

  1. Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
  2. Lando Norris (Marea Britanie) 275
  3. Max Verstappen (Olanda) 187
  4. George Russell (Marea Britanie) 172
  5. Charles Leclerc (Monaco) 151
  6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
  7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
  8. Alexander Albon (Thailanda) 54
  9. Nico Hulkenberg (Germania) 37
  10. Esteban Ocon (Franța) 27
  11. Fernando Alonso (Spania) 26
  12. Lance Stroll (Canada) 26
  13. Isack Hadjar (Franța) 22
  14. Pierre Gasly (Franța) 20
  15. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
  16. Carlos Sainz (Spania) 16
  17. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
  18. Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
  19. Oliver Bearman (Haas) 8
  20. Franco Colapinto (Argentina) 0
  21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

  1. McLaren-Mercedes 559 puncte
  2. Ferrari 260
  3.  Mercedes 236
  4. Red Bull 194
  5. Williams-Mercedes 70
  6. Aston Martin 52
  7. Kick Sauber 51
  8. Racing Bulls 45
  9. Haas 35
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.