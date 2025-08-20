Înlocuitorul lui Hamilton la Ferrari, identificat de fostul șef al F1, Bernie Ecclestone

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bernie Ecclestone, fostul conducător al Marelui Circ, a fost provocat să comenteze sezonul cenușiu al celor de la Ferrari. Omul de afaceri britanic le transmite italienilor să-l aducă pe Gabriel Bortoleto în locul lui Lewis Hamilton, dacă perioadă slabă a britanicului va continua.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Gabriel Bortoleto, de la Sauber, văzut ca înlocuitorul perfect pentru Lewis Hamilton

Hamilton a spus după calificările de pe Hungaroring că se simte „inutil” la Ferrari, iar multe discuții au apărut după această declarație.

Bernie Ecclestone, fost șef al F1 zeci de ani, este de părere că brazilianul Gabriel Bortoleto (20 de ani) trebuie adus la Ferrari în locul lui Lewis Hamilton.

Unii dintre specialiștii din F1 vorbesc despre faptul că Hamilton ar trebui să se retragă la finalul sezonului în curs. Alții sunt de părere că multiplul campion mondial ar trebui să vadă cum vor decurge lucrurile în 2026, sezon care vine la pachet cu o serie importantă de modificări de regulament.

Ajuns la 40 de ani, Hamilton nu se simte confortabil în cadrul Scuderiei, dar Fred Vasseur, șeful Ferrari, îi cere să nu se mai plângă atât și să aibă răbdare, pentru că lucrurile se vor îndrepta.

Bernie Ecclestone are răbdare cu Lewis, dar în același timp le transmite oficialilor Scuderiei să-l aibă sub observație pe Bortoleto, cel care este văzut de către omul de afaceri britanic drept înlocuitorul perfect pentru Hamilton.

„Performanțele bune ale lui Bortoleto într-o echipă de mijloc precum Sauber ar trebui să trezească Ferrari la realitate acum.

Problema următorului pilot al italienilor trebuie să fie rezolvată cu brazilianul”, a declarat Ecclestone pentru Blick.

Cum Charles Leclerc pare „de nemișcat” de la Ferrari (are, de altfel, contract până la finalul lui 2029), Ecclestone îl vede pe brazilian în locul lui Hamilton la Maranello.

Contractul dintre Hamilton și Ferrari se încheie la finalul sezonului 2026. Scuderia are opțiunea de a-l prelungi, dar va dori cu adevărat să facă acest lucru?

Dacă Lewis nu va face față rigorilor noilor reglementări tehnice din 2026, despărțirea pare tot mai evidentă.

După 14 Grand Prix-uri disputate din sezonul 2025 al Formulei 1, Hamilton se găsește pe locul șase în ierarhia piloților, cu 109 puncte adunate. Liderul Piastri a acumulat deja 284 de puncte.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1