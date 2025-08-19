Exagerările lui Hamilton tensionează Ferrari: „Mesajul lui agravează lucrurile”

Lewis Hamilton nu are parte de rezultatele pe care și le imagina alături de Ferrari, iar până acum sezonul 2025 al Formulei 1 este cel mai slab din cariera multiplului campion mondial (fără vreo clasare pe podium). Mai mult decât atât, Fred Vasseur, directorul Scuderiei, spune că exagerările lui Lewis privind problemele monopostului SF-25 tensionează echipa italiană.

Hamilton, acuzat că dramatizează: Vasseur spune că Lewis „exagerează problemele Ferrari”

E deja clar pentru toți iubitorii de F1 că Hamilton nu s-a integrat la Ferrari. Fred Vasseur, șeful Scuderiei, vine cu o completare și spune că propriile reflecții înrăutățesc situația britanicului la echipă.

Vasseur spune că Hamilton „exagerează uneori problemele” cu care se confruntă monopostul SF-25.

Într-o intervenție pentru Auto Motor und Sport din Germania, Fred mărturisește că pilotul britanic este mult prea dur atât cu monopostul și echipa Ferrari, dar și cu propria persoană.

„Uneori e prea dur cu mașina și cu el însuși.

Lewis este tare autocritic. Este întotdeauna extrem în reacțiile sale. Uneori este prea dur cu mașina, alteori cu el însuși.

Vrea să obțină maximum de la el și de la echipă. Trebuie să îl calmezi și să îi explici că diferențele nu sunt atât de mari pe cât par”, a spus Vasseur pentru Auto Motor und Sport.

Vasseur atrage însă atenția că problemele sunt mult mai mici decât le prezintă Hamilton.

„Dacă sistemul de frânare nu e exact cum și-ar dori pilotul, poate pierde o jumătate de zecime pe tur. Nu sunt probleme uriașe, doar că așa par.

Lewis exagerează uneori problemele pe care le simte în mașină. Mesajul pe care îl transmite nu face decât să înrăutățească lucrurile.

De cele mai multe ori, el doar exagerează în relația cu presa. Până când ajunge în sala de ședințe, de obicei s-a calmat din nou. Acesta e felul lui de a fi. Eu pot să trăiesc cu asta”, mărturisește Vasseur.

Presa italiană a scris în mai multe rânduri că adaptarea lui Hamilton la sistemul de frânare Ferrari este una tare complicată și că acest lucru îi afectează performanțele.

De cealaltă parte, Vasseur continuă să insiste că diferențele țin doar de finețe. Oficialul francez transmite că modul în care Lewis alege să comunice aceste dificultăți creează impresia unui dezastru mai mare decât este de fapt realitatea, susține planetf1.com.

După 14 Grand Prix-uri disputate din sezonul 2025 al Formulei 1, Hamilton se găsește pe locul șase în ierarhia piloților, cu 109 puncte adunate. Liderul Piastri a acumulat deja 284 de puncte.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1