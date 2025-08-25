Echipele de urmărit în revoluționarul sezon 2026 din Formula 1, conform spuselor lui Juan Pablo Montoya

Sezonul 2026 va aduce multe modificări de regulament în Marele Circ, stagiunea fiind văzută de mulți specialiști precum un restart al Formulei 1. Fost important pilot, Juan Pablo Montoya pariază pe un duel între Mercedes și Ferrari.

Montoya pariază pe un duel al motoarelor între Mercedes și Ferrari pentru sezonul 2026 al Formulei 1

Dezbaterea privind noua eră a regulamentelor din 2026 a fost deschisă de Jacques Villeneuve, canadianul amintind de dominația Mercedes din perioada 2014-2021, atunci când a avut cel mai puternic motor.

La rândul său, Montoya intervine în discuția despre stagiunea 2026 din Marele Circ, iar columbianul este de părere că duelul motoarelor dintre Mercedes și Ferrari ar putea da următoarea echipă care să domine în Formula 1.

Pariul lui Montoya se îndreaptă practic către cei doi constructori.

„Personal, sunt sigur că se va ajunge la Mercedes și Ferrari (n.r. un duel) – cine va veni cu un motor mai bun.

Cine are un avantaj acum este imposibil de spus. De fapt, a vorbi despre asta acum este doar de dragul de a vorbi.

Va fi interesant de văzut dacă Mercedes va veni anul viitor cu o mașină superioară sau dacă Honda va alinia mașina lui Newey și va lua totul (n.r. cu Aston Martin).

Știu că Newey lucrează foarte mult. Vrea să vină și să câștige, și ar fi foarte, foarte interesant dacă Honda continuă să câștige curse și campionate”, transmite Montoya în cadrul podcastului MontoyAS.

Pe lângă Mercedes, Ferrari și Honda, Montoya a ridicat și întrebarea despre potențialul Audi sau Ford, însă a preferat să rămână rezervat:

„Cum vei ști unde sunt celelalte echipe? Cum vei ști unde va fi Audi? Unde va fi Ford?.”

Cine este Juan Pablo Montoya

Montoya (49 de ani) a concurat în Formula 1 între 2001 și 2006 pentru Williams-BMW și McLaren, el reușind 7 victorii, 30 de prezențe pe podium și 307 puncte adunate în total în Formula 1.

