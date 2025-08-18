Peste 40 de persoane, date dispărute în urma unui accident naval, în Nigeria / Barca în care se aflau s-a răsturnat

Peste 40 de persoane sunt date dispărute în urma unui accident naval în Nigeria, după ce o ambarcaţiune care transporta 50 de oameni către o piaţă populară din nord-vestul provinciei Sokoto s-a răsturnat duminică, a anunţat agenţia pentru situaţii de urgenţă a ţării, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Pasagerii călătoreau spre piaţa Goronyo, o piaţă populară de produse alimentare, când barca s-a răsturnat. Zece persoane au fost salvate, a declarat Zubaidar Umar, şeful Agenţiei Naţionale de Gestionare a Situaţiilor de Urgenţă.

Agenţia a precizat că lucrează împreună cu autorităţile locale şi echipele de intervenţie în cadrul unei operaţiuni de căutare şi salvare pentru a localiza persoanele dispărute.

În urmă cu trei săptămâni, cel puţin 13 persoane au murit şi zeci au dispărut după ce o ambarcaţiune care transporta aproximativ 100 de pasageri s-a răsturnat în statul Niger.

Autorităţile nigeriene au declarat că vor continua căutările până când vor găsi toate victimele.