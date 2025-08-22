Partea întunecată a unui parteneriat istoric din F1: „Am urât să negociez cu Hamilton”, spune Toto Wolff

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Colaborarea dintre Lewis Hamilton și Toto Wolff a fost una istorică pentru Formula 1: au rezultat șase titluri mondiale la piloți pentru britanic și opt la constructori pentru Mercedes. Cu toate acestea, relația dintre cei doi nu a fost mereu cordială, transmite șeful echipei din Marele Circ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Wolff și Hamilton au colaborat 12 ani la Mercedes, iar prietenia celor doi a trecut dincolo de granițele Formulei 1.

Cu toate acestea, șeful celor de la Mercedes spune că au fost și momente tensionate între cei doi, iar acestea veneau inevitabil atunci când trebuia renegociat contractul multiplului campion mondial din F1.

În ciuda prieteniei dintre cei doi, negocierile contractuale au dat mereu bătăi de cap lui Wolff, conform motorsportweek.com.

„Am fost cei mai buni prieteni, dar negocierile ne-au despărțit”, își începe Wolff discursul.

Oficialul Mercedes spune că tocmai relația apropiată cu Hamilton a făcut lucrurile mai complicate în momentul discuțiilor despre bani și contracte.

„Întotdeauna lucrurile devin mai complicate atunci când negociezi cu cineva care îți este aliat. Cineva ale cărui obiective sunt foarte apropiate de ale tale.

De exemplu, pentru Lewis și pentru mine asta a fost întotdeauna o problemă. Am fost cei mai buni prieteni timp de doi ani și jumătate, am fost de acord 100% cu multe lucruri, ne-am împărtășit viețile private și totul”, spune Wolff.

„Amândoi am urât perioada negocierilor”, completează șeful Mercedes.

Pentru a evita ca prietenia să le fie compromisă, Wolff și Hamilton au apelat la un intermediar specializat în contracte.

„Apoi a venit perioada de două luni de negocieri. Amândoi am urât-o. De ce?

Pentru că, în acea situație, s-ar putea să ajungi la un numitor comun. În cele din urmă ne-am schimbat și am adus pe cineva care a făcut această treabă, astfel încât situația a fost rezolvată în câteva zile” – Toto Wolff.

„Pe de o parte, vrei să menții o relație bună. Pe de altă parte, negocierile sunt uneori dificile și este greu atunci când cealaltă parte este un atlet emoțional, nu cineva care se ocupă de acest lucru în fiecare zi”, a conchis omul de afaceri austriac.

Hamilton trebuie să schimbe neapărat pentru a avea succes la Ferrari

Așa cum și Gazzetta dello Sport preciza într-una din analizele sale, Hamilton are nevoie de ajustări tehnice, dar și mentale pentru a putea încerca o revenire la vârful ierarhiei din Formula 1.

Este nevoie să lase în urmă stilul de condus format la Mercedes în atâtea sezoane câștigătoare și să-și modifice (rafineze) prestația de la Ferrari.

Cea mai bună sursă de inspirație poate fi chiar coechipierul Charles Leclerc, cel care în mod evident se descurcă mult mai bine (este de mulți ani în cadrul Scuderiei și cunoaște mult mai bine monopostul SF-25).

Lewis are nevoie de o prezență pe podium pentru a debloca partea mentală: după calificările din Ungaria a spus că este „inutil” și că Ferrari ar trebui să-i caute un înlocuitor.

Ajuns la 40 de ani, Hamilton nu mai are timpul de partea sa, iar sezonul 2026 pare ultima șansă de a mai bifa ceva notabil în carieră.