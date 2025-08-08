ONU cere guvernului israelian să oprească ”imediat” planul de preluare a controlului militar al Fâşiei Gaza ocupate, contrar hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie

Planul Guvernului israelian de ”preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate trebuie să fie oprit imediat”, cere vineri Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Türk, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Acest plan, adoptat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul de Securitate israelian, ”este contrar hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) potrivit căreia Israelul trebuie să pună capăt ocupaţiei de îndată, să realizeze soluţia cu două state şi dreptul palestinienilor la autodeterminare”, acuză Volker Türk.

”Totul sugerează că această nouă escaladare va antrena deplasări forţate şi mai masive, şi mai sângeroase, şi mai multe suferinţe de nesusţinut, distrugeri smintite şi crime atoce”, denunţă Înaltul Comisa ONU.

Volker Türk este acuzat de către Israel de tendinţe propalestiniene şi a fost declarat persona non grata.

ELIBERAREA OSTATICILOR ”FĂRĂ CONDIŢII”

Volker Türk cere Guvernului israelian să lase ajutorul internaţional să intre ”fără oprelişti” în Fâşia Gaza ”în loc să intensifice acest război”, pentru a salva astfel vieţi de civili.

Ostaticii luaţi la atacul de la 7 octombrie 2023 al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, ”trebuie să fie eliberaţi imediat şi fără condiţii de către grupările armate palestiniene”, cere oficialul ONU.

Armata israeliană distrus o bună parte a Fâşiei în represalii faţă de acest atac şi a ucis peste 61.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

”Palestinienii încarecreaţi arbitrar de către Israel trebuie să fie eliberaţi imediat şi fără condiţii”, cere totodată Volker Türk.