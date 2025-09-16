G4Media.ro
O fetiţă de cinci ani, rănită de un lup în stațiunea Neos…

Sursa Foto: Facebook/ Halkidiki

O fetiţă de cinci ani, rănită de un lup în stațiunea Neos Marmaras din peninsula greacă Halkidiki

16 Sep

O fetiţă sârbă în vârstă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe care autorităţile încearcă în prezent să îl captureze, a anunţat marţi ONG-ul de mediu Callisto, transmite Agerpres. Accidentul s-a produs vineri la Neos Marmaras, în peninsula turistică Halkidiki, a precizat Iason Bantios, purtător de cuvânt al acestei organizaţii pentru protecţia naturii, la postul public de televiziune ERT.

Potrivit acestuia, „ar fi vorba despre un lup tânăr care a dezvoltat un fel de ‘familiaritate’ problematică cu oamenii, un lucru neobişnuit”.

Fetiţa a fost muşcată şi zgâriată pe spate înainte ca lupul să fugă, speriat de mama copilului, a relatat agenţia greacă de presă ANA, care a precizat că fetiţa „nu a fost grav rănită”.

Callisto a instalat camere video în zona unde a avut loc incidentul şi participă la căutarea animalului împreună cu autorităţile, a adăugat Iason Bantios.

„Le recomandăm locuitorilor din Neos Marmaras să evite plimbările cu câini sau copii după lăsarea întunericului şi dimineaţa devreme”, a subliniat el.

Potrivit organizaţiei Callisto, nordul Greciei găzduieşte populaţii de lupi şi şacali care trăiesc în munţii din apropiere.

Lupi au fost reperaţi recent pe muntele Parnitha, de lângă Atena, precum şi în centrul Peloponezului, potrivit ONG-ului.

Apariţia lor în apropierea capitalei îngrijorează autorităţile şi a stârnit o dezbatere privind o eventuală relocare, măsură descurajată însă de experţii de mediu.

