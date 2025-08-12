Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / ”Vom continua să susţinem Ucraina”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia, dar apreciază că pacea ”nu se poate construi fără Ucraina”, transmite News.ro.

”Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia împotriva Ucrainei şi de a construi o soluţie de pace justă şi durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalţi lideri europeni, declaraţia noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia şi fără ca poporul ucrainean să îşi decidă liber viitorul”, a scris, marţi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta afirmă că sprijinul pentru ucraina va continua.

”Vom continua să susţinem Ucraina, împreună cu partenerii europeni şi transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune şi pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a mai transmis preşedintele.

Nicuşor Dan ia parte, miercuri, prin videoconferinţă, la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina.