G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea…

Nicușor Dan Donald Trump
Sursa foto Facebook / Nicușor Dan

Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / ”Vom continua să susţinem Ucraina”

Articole12 Aug 0 comentarii

Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia, dar apreciază că pacea ”nu se poate construi fără Ucraina”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia împotriva Ucrainei şi de a construi o soluţie de pace justă şi durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalţi lideri europeni, declaraţia noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia şi fără ca poporul ucrainean să îşi decidă liber viitorul”, a scris, marţi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta afirmă că sprijinul pentru ucraina va continua.

”Vom continua să susţinem Ucraina, împreună cu partenerii europeni şi transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune şi pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a mai transmis preşedintele.

Nicuşor Dan ia parte, miercuri, prin videoconferinţă, la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la summitul Coaliției susținătorilor Ucrainei

Articole12 Aug • 227 vizualizări
0 comentarii

Dmitri Kozak, celebrul autor al planului de la federalizare a Moldovei, şi-a pierdut influenţa pe care o avea cândva asupra lui Putin după ce s-a opus invadării Ucrainei. Liderul de la Kremlin ascultă acum de Serghei Kirienko (NYT)

Articole11 Aug • 1.071 vizualizări
0 comentarii

Maia Sandu l-a dus pe președintele Nicușor Dan să mănânce „cea mai bună zeamă” din Republica Moldova

Articole11 Aug • 3.599 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.