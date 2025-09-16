Mulţi locuitori din Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să plece, în pofida ofensivei israeliene / Preţul de închiriere a unei maşini pentru a-şi transporta bunurile a crescut vertiginos la 5.000 de shekeli

Mulţi palestinieni din oraşul Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să se refugieze spre sud, în aşa-numita „zonă umanitară”, aşa cum a ordonat Israelul, a consemnat presa israeliană citată marţi de dpa, transmite Agerpres.

Un reporter al canalului de televiziune israelian N12 a relatat marţi, citând palestinieni din oraş, că preţul de închiriere a unei maşini pentru a-şi transporta bunurile a crescut vertiginos la 5.000 de shekeli, echivalentul a aproape 1.500 de dolari.

Alte relatări din oraşul Gaza estimează costul unui vehicul de transport închiriat pentru călătoria de aproximativ 30 de kilometri până în zona umanitară al-Mawasi între 3.000 şi 6.000 de shekeli.

Majoritatea celor circa 2 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza trăiesc însă în sărăcie extremă şi fără o sursă constantă de venituri.

Armata israeliană a lansat o ofensivă terestră în oraşul Gaza în cursul nopţii. Purtătorul de cuvânt al armatei le-a cerut în arabă civililor rămaşi să se deplaseze rapid în sudul zonei de coastă.

„Oraşul Gaza este o zonă de luptă periculoasă”, a atenţionat armata în apel. „Rămânând în oraş vă puneţi în pericol”.