G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mulţi locuitori din Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să…

UNRWA rafah fasia gaza onu ajutoare
Sursa foto: AFP

Mulţi locuitori din Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să plece, în pofida ofensivei israeliene / Preţul de închiriere a unei maşini pentru a-şi transporta bunurile a crescut vertiginos la 5.000 de shekeli

Articole16 Sep 0 comentarii

Mulţi palestinieni din oraşul Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să se refugieze spre sud, în aşa-numita „zonă umanitară”, aşa cum a ordonat Israelul, a consemnat presa israeliană citată marţi de dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un reporter al canalului de televiziune israelian N12 a relatat marţi, citând palestinieni din oraş, că preţul de închiriere a unei maşini pentru a-şi transporta bunurile a crescut vertiginos la 5.000 de shekeli, echivalentul a aproape 1.500 de dolari.

Alte relatări din oraşul Gaza estimează costul unui vehicul de transport închiriat pentru călătoria de aproximativ 30 de kilometri până în zona umanitară al-Mawasi între 3.000 şi 6.000 de shekeli.

Majoritatea celor circa 2 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza trăiesc însă în sărăcie extremă şi fără o sursă constantă de venituri.

Armata israeliană a lansat o ofensivă terestră în oraşul Gaza în cursul nopţii. Purtătorul de cuvânt al armatei le-a cerut în arabă civililor rămaşi să se deplaseze rapid în sudul zonei de coastă.

„Oraşul Gaza este o zonă de luptă periculoasă”, a atenţionat armata în apel. „Rămânând în oraş vă puneţi în pericol”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.