Ministrul Oana Ţoiu: Multă vreme politica externă a fost un consens naţional, cu excepţia acestei perioade / „Rusia rămâne principala provocare şi va rămâne indiferent cum se termină negocierile de pace”

Multă vreme politica externă a fost un consens naţional, cu excepţia acestei perioade, a declarat, luni, ministrul Oana Ţoiu, în deschiderea Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române (RADR), transmite Agerpres.

Ea a menţionat că la deschiderea RADR sunt prezenţi reprezentanţi ai mai multor partide politice, arătând că discuţia pe teme de politică externă indică „drumul neşovăielnic al României pe calea transatlantică”.

Potrivit ministrului, este nevoie de o diplomaţie vocală, deoarece „sursa puterii în politica externă este societatea, este votul cetăţenilor”.

Ţoiu a pledat pentru o conversaţie care „trebuie să fie una clară, deschisă, fără subiecte tabu”.

„Mesajul este simplu şi este direct: pe România te poţi baza”, a transmis ministrul, care a adăugat că încrederea în ţara noastră este „o investiţie pe termen lung pentru parteneri”.

Oana Ţoiu a subliniat că securitatea la Marea Neagră este o temă „esenţială” pentru întreaga Uniune Europeană, iar România „trebuie să conducă această discuţie”.

„Rusia rămâne principala provocare şi va rămâne indiferent cum se termină negocierile de pace”, a completat ea.

Oana Ţoiu a pledat şi pentru un rol mai mare al României în ceea ce priveşte extinderea UE, pentru efortul de a deveni „parteneri pentru procesul de aderare a vecinilor României”.

Ministrul a reiterat susţinerea ţării noastre pentru Republica Moldova şi a anunţat că îl va însoţi pe preşedintele Nicuşor Dan la Chişinău pe 31 august, de Ziua Limbii Române.