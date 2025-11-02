McLaren, aspru criticată: „Nu face decât să-i deruteze pe Norris și Piastri”

Damon Hill, campion mondial în Marele Circ în sezonul 1996, critică maniera în care McLaren gestionează lupta pentru titlul de campion din Formula 1 dintre piloții săi, Lando Norris și Oscar Piastri. Hill consideră că „regulile papaya” nu fac decât să-i deruteze pe cei doi.

Finalul de sezon din Formula 1 este unul tensionat, cu trei piloți luptându-se pentru glorie: Norris, Piastri și Verstappen.

Campion mondial în sezonul 1996 din F1, Damon Hill nu vede cu ochi buni strategia celor de la McLaren, ordinele de echipă provocând, conform acestuia, multă confuzie pentru Norris și Piastri.

În cadrul emisiunii Stay on Track, Damon Hill spune cu subiect și predicat că nu este un fan al ordinelor de echipă.

„Cred că, din nou, acest lucru îi derutează pe oameni. Cred că îi derutează pe piloți. Derutează echipa. Derutează spectatorii. Ei se întreabă: „Ce se întâmplă?”, transmite Hill.

Pentru a-și susține și mai mult ideea, Damon Hill aduce în discuție un episod asemănător care a avut loc între alți doi piloți ai celor de la McLaren: Mika Hakkinen și David Coulthard.

„Adică, există o întreagă istorie a ordinelor de echipă care creează confuzie în rândul fanilor. Îmi amintesc că urmăream Marele Premiu de la Monaco cu două mașini McLaren și nu-mi amintesc care dintre ele, poate că erau Mika (n.r. Hakkinen) și David Coulthard.

Oricum, noi credeam că se întrec, dar s-a dovedit ulterior că doar se înțeleseseră să nu se depășească reciproc și să nu se întreacă la final. Și îmi amintesc că m-am simțit puțin înșelat de asta”, admite Hill.

Britanicul în vârstă de 65 de ani este de părere că Oscar Piastri și-a pierdut încrederea în propriile forțe, dar și în monopostul MCL39 după ultimele rezultate modeste.

Episoade recente în care McLaren a folosit ordine de echipă în F1

La Monza, echipa din Woking i-a cerut lui Piastri să fie depășit de Norris (să cedeze locul al doilea) după ce britanicul a avut parte de un pit stop extrem de lent.

În Singapore, cei doi s-au ciocnit în primul tur, iar Piastri a cerut ca Norris să-i cedeze locul. De această dată, McLaren nu a mai intervenit.

În urma incidentului, McLaren a anunțat că Lando a suferit „repercursiuni”, iar mai apoi a precizat că acestea au fost anulate și că cei doi piloți au revenit la egalitate de drepturi.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului din F1, Norris și Piastri sunt despărțiți de doar un singur punct.

Toate aceste intervenții nu au făcut decât să-i deruteze pe cei doi, este de părere Damon Hill.

36 de puncte îi separă în prezent pe Norris și Verstappen, în timp ce Oscar (al doilea clasat) mai are doar 35 de puncte avans față de Max (în august erau 104 puncte).

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

