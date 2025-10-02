LIVE FCSB – Young Boys Berna în Europa League 0-1 (prima repriză): Elvețienii deschid scorul pe Arena Națională
FCSB primește vizita elvețienilor de la Young Boys Berna pe Arena Națională din București în al doilea meci din faza ligii a Europa League și caută un nou succes care să-i propulseze în partea superioară a clasamentului. Urmărește partida LIVETEXT pe G4Media.ro și live pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.
În debutul campaniei, roș-albaștrii au trecut la limită de Go Ahead Eagles, scor 1-0, în Țările de Jos.
LIVETEXT:
Min. 30: Monteiro este din nou cel mai periculos jucător de pe teren și trimite în mijlocul careului pe jos pentru un coleg, care este uimit că nu a înscris după o nouă paradă a lui Târnovanu. Încă o paradă de senzație a portarului nostru
Min. 28: Miculescu se grăbește să tragă din prima după ce o minge ajunge cu șansă la el, dar șutul său din întoarcere a lăsat de dorit
Min. 28: Alibec reia o respingere cu capul și mingea se duce peste poartă
Min. 26: Contraatac construit aproape perfect de FCSB!! Alhassan recuperează mingea la marginea propriului careu, joacă cu Alibec, care trece de un adversar cu o fentă, dar este faultat, arbitru lasă avantaj, Thiam continuă pe flanc și îi trimite aceluiași Alibec, care era liber la punctul cu var, însă elvețienii resping în ultimul moment
Min. 22: FCSB a început să iasă și pe atac după un start anevoios de partidă, dar fără vreo șansă reală până în acest minut
Min. 14: O nouă mare ocazie pentru elvețieni! O centrare din corner a prins efectul dorit și un fotbalist al Young Boys Berna a fost foarte aproape de a împinge balonul în poartă
Min. 13: Hadjam apare și el la rampă și-l testează pe Târnovanu la scurt. O nouă intervenție bună a lui Ștefan
Min. 11: GOL, Young Boys Berna, 0-1! Janko centrează pe jos și lung spre Monteiro, aflat la a doua bară, care șutează perfect și-l lasă fără vreo putere pe Târnovanu
Min. 8: Prima mare ocazie a campioanei României: Alibec bate bine o lovitură de colț, iar Mihai Popescu vine la întâlnirea cu balonul și trimite cu capul pe lângă poartă
Min. 8: Fernandes trage peste din lovitură liberă
Min. 6: Mihai Popescu intervine asupra lui Males în căciula de la marginea careului și va fi galben pentru stopperul român și lovitură liberă din poziție periculoasă pentru elvețieni
Min. 3: Monteiro face un raid în flancul drept și șutează din unghi, încercând să dea mingea printre picioare lui Târnovanu, dar portarul roș-albaștrilor este la post
Min. 2: Raveloson a concluzionat cu un șut peste poartă prima fază periculoasă a meciului
Min. 1: Start de meci!
Ora 19.42: Răsună imnul Europa League pentru prima oară pe Arena Națională în acest sezon
Ora 19.38: În clasamentul provizoriu din Europa League, FSCB se găsește pe locul 12, în timp ce Young Boys este ultima, locul 36
Ora 19.30: Lotul celor de la Young Boys este evaluat de Transfermarkt la €73.80 milioane, iar fotbalistul cu cea mai mare cotă de piață de la Young Boys este Alvyn Sanches: €14 milioane. De partea cealaltă, FCSB are un lot de jucători evaluat de Transfermarkt la €48.43 milioane, iar fotbalistul cu cea mai mare cotă de piață de la FCSB este Darius Olaru: €7.5 milioane
Ora 19.17: Iată echipele de start, fără Olaru și Tănase în primul 11 pentru FCSB
FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Edjouma, Popescu, Miculescu, Thiam – Alibec;
Young Boys Berna: Keller – Hadjam, Benito, Lauper, Janko – Monteiro, Fernandes, Raveloson, Males – Gigovic, Bedia
Ora 19.15: Bună seara și bine v-am regăsit la un nou meci al campioanei României în faza principală a Europa League! Astăzi, FCSB primește vizita celor de la Young Boys Berna în a doua etapă a competiției.
