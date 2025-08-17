Liderii europeni, la Casa Albă pentru discuţiile Trump-Zelenski privind un posibil acord de pace

O serie de lideri europeni de prim-plan, între care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor fi prezenţi luni la Casa Albă, la discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump. Întâlnirea are ca obiectiv conturarea perspectivelor unui posibil acord de pace, relatează News.ro, citând BBC.

Pe lista participanţilor se află şi premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Contextul relaţiilor cu Trump

Keir Starmer, premierul britanic, s-a întâlnit ultima dată cu Trump în iulie, în Scoţia. Preşedintele american a lăudat în repetate rânduri „relaţia specială” dintre Marea Britanie şi SUA.

Giorgia Meloni, premierul italian, are o relaţie apropiată cu Trump, fiind singurul lider european care a participat la ceremonia sa de învestire din ianuarie. Trump a numit-o „o femeie fantastică, care a cucerit Europa”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, s-a întâlnit cu Trump la începutul mandatului său, câştigându-i simpatia după ce i-a oferit certificatul de naştere al bunicului său, născut în Bavaria.

Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, împărtăşeşte pasiunea lui Trump pentru golf, cei doi jucând împreună o partidă la Mar-a-Lago, unde au discutat şi despre situaţia Ucrainei.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a cultivat o relaţie neaşteptat de apropiată cu Trump, pe care l-a lăudat chiar şi pentru încercările sale de dialog cu Vladimir Putin.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a apreciat public modul în care „tăticul Trump” a gestionat conflictul dintre Israel şi Iran, în timp ce Trump a salutat angajamentul Alianţei de a majora cheltuielile de apărare.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a negociat recent cu Trump un acord comercial în Turnberry, după ce acesta propusese taxe vamale suplimentare pentru UE.

Întâlnirea de la Washington are loc în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a găsi o formulă viabilă de pace în Ucraina, după summitul Trump-Putin din Alaska, care nu a adus rezultate concrete. Duminică a avut loc în regim de videoconferință o consfătuire a liderilor europeni dintr-o așa numită „Coaliția celor dispuși” la care a participat și președintele român Nicușor Dan.