Reacţii internaţionale după summitul Trump–Putin din Alaska. Lider țară NATO: „Niciun progres în privinţa păcii din Ucraina” / Apropiat al lui Putin, Viktor Orban vorbește despre „lumea mai sigură”

Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina, relatează Reuters, transmite News.ro.

Ministrul de Externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a declarat că Putin a reiterat ”argumente cunoscute”, inclusiv referiri la aşa-numitele ”cauze profunde” ale războiului, pe care Rusia le foloseşte drept justificare pentru invadarea ilegală a Ucrainei.

”Trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia şi chiar să o intensificăm, pentru a-i transmite clar că trebuie să plătească preţul. (…) Nu cred că summitul va avea efect imediat pe câmpul de luptă, pentru că nu s-a văzut nicio schimbare în poziţia Rusiei”, a spus oficialul norvegian.

Ministrul Apărării din Cehia, Jana Černochová, a scris pe platforma X că întâlnirea ”nu a adus niciun progres fundamental spre încheierea războiului din Ucraina, dar a confirmat că Putin nu caută pacea, ci oportunitatea de a slăbi unitatea Occidentului şi de a-şi răspândi propaganda”.

Ea a subliniat că este esenţial ca statele occidentale să rămână unite şi să sprijine Ucraina, astfel încât un eventual acord de pace să nu fie dictat exclusiv de Moscova.

Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters, transmite Agerpres.

”Timp de ani, am privit cum cele mai mari două puteri nucleare elimină cadrul lor de cooperare şi îşi trimit mesaje reciproce. Acum asta a trecut. Lumea este un loc mai sigur astăzi decât a fost ieri”, a scris Orban pe Facebook.

În schimb, liderul minorităţii democrate din Senatul Statelor Unite, Chuck Schumer, a criticat dur întâlnirea Trump-Putin din Alaska.

”Astăzi, Donald Trump a întins covorul roşu pentru criminalul autoritar Vladimir Putin. În loc să stea alături de Ucraina şi aliaţii noştri, Trump s-a afişat alături de un autocrat care a terorizat poporul ucrainean şi lumea ani la rând”, a subliniat Schumer într-o declaraţie.

”Teama noastră este că aceasta nu a fost diplomaţie, ci doar teatru”, a încheiat el.

Parlamentarul rus Andrei Klişas, din partidul Rusia Unită, a spus că ”întâlnirea din Alaska a confirmat dorinţa Rusiei pentru pace pe termen lung şi corectă”.

”Pe agendă este o nouă arhitectură pentru securitatea europeană şi internaţională şi toată lumea trebuie să accepte acest lucru”, a spus Klişas.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii SUA şi Rusiei nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

În declaraţia de presă de la finalul discuţiilor, preşedintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

De partea sa, liderul de la Kremlin a menţionat acorduri despre care a susţinut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluţionarea conflictului militar din Ucraina.