Iordania revine la serviciul militar obligatoriu din februarie 2026, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Guvernul iordanian a anunţat luni reactivarea serviciului militar obligatoriu începând din februarie 2026, cu scopul de a „consolida identitatea naţională” şi de a „forma caracterul” tinerilor, decizia de a reinstitui obligativitatea stagiului militar, eliminată în anul 1991, fiind însă luată şi în contextul tensiunilor regionale recurente din Orientul Mijlociu, unde continuă în prezent războiul în Fâşia Gaza, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Noul stagiu militar obligatoriu va avea două componente, una de instrucţie militară practică şi una teoretică, cu o durată totală de trei luni, iar încorporările se vor face în câte trei serii în fiecare an. Anul viitor vor fi încorporaţi într-o primă serie circa 6.000 de bărbaţi, născuţi în anul 2007 sau care vor fi împlinit vârsta de 18 ani înainte de 1 ianuarie 2026.

„Programul are ca obiectiv să consolideze identitatea naţională iordaniană, să modeleze caracterul tinerilor noştri şi să îi familiarizeze cu valorile armatei, inclusiv dedicaţia şi disciplina”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Amman, Mohamed Momani.

Iordania a renunţat la serviciul militar obligatoriu în 1991, unul din motive fiind acela că era foarte costisitor pentru bugetul ţării. Până atunci, bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani erau obligaţi să servească în armată timp de doi ani.

Iordania depinde în prezent de ajutorul militar al SUA şi are un pact de apărare cu Washingtonul, în baza căruia mii de soldaţi americani sunt staţionaţi în această ţară.